Morena requiere 57 diputados “traidores” para pasar reforma electoral

Aunque avaló la reforma para prolongar la presencia militar en las calles, el PRI asegura que rechazara la reforma electoral

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) necesita 57 diputados de la Oposición (PRI, PAN, MC y PRD) para que se apruebe la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El partido del primer mandatario cuenta con 202 legisladores, que sumados a los 41 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y los 33 del Partido del Trabajo (PT) le dan un total de 276 votos. Es decir, le faltan 57 votos para aprobar el dictamen de reforma constitucional, que requiere de 333 diputados.

Ante la postura de la Oposición de votar en contra de la reforma ayer, y que Ignacio Mier, coordinador de los morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pospuso su discusión siete días, los líderes de los grupos parlamentarios expresaron que no hay margen de negociación para que cualquiera de los 115 legisladores que tiene el PAN, los 69 del PRI, los 25 de MC o los 15 del PRD apoyen la reforma de López Obrador.

Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, en entrevista con La Verdad Noticias, dijo que no cuentan con los números para aprobar la reforma electoral.

“Eso lo debimos haber visualizado desde el inicio”, expresó la legisladora mexiquense.

Adelantó que, ante la falta de apoyo de las demás fuerzas políticas a la reforma electoral, ya se está haciendo el trámite legislativo para “ingresar las iniciativas de reformas (a leyes secundarias), para que posteriormente de que se vote el dictamen (constitucional)” puedan ser analizadas.

PAN ve jugada de AMLO con Plan B

Al respecto, el diputado del PAN Jorge Triana Tena explicó que el próximo martes 6 de diciembre se estará discutiendo y votando en contra en el Pleno la reforma constitucional, “inmediatamente se convoca a otra sesión de carácter ordinario para subir el dictamen de leyes secundarias para que al otro día en las noticias la derrota sea acompañada con la supuesta victoria del Plan B”.

El secretario de la Comisión de Reforma Político-Electoral explicó que dicho plan lo van a meter con la figura de “obviedad de trámite o dispensa de trámite”, esto lo determina en primera instancia la Jucopo y es avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

“Ya lo han hecho con Ley de Revocación de Mandato, Ley de las Fuerzas Armadas, Ley de Juicio Político, Cobranza Delegada; esto no es ilegal, poco convencional, está contemplado en nuestro reglamento”, informó.

El legislador panista por la Ciudad de México dijo que los morenistas no están dispuestos a procesar la votación de la reforma constitucional si no es acompañada con el llamado Plan B, que no es otra cosa que un paliativo a lo inevitable: “va a perder la reforma electoral, porque no va alcanzar la mayoría calificada”.

Triana dijo que, ante la derrota de López Obrador, éste necesita dar una “narrativa ante su clientela”.

“Quieren votar todo (constitucional y leyes secundarias) al mismo tiempo para que no se lea como una gran derrota”, afirmó.

La legisladora Sánchez Ortiz dijo que el Plan B del presidente está casi terminado y que ya lo conocen y “lo esencial es reformar un poco la institución de las autoridades jurídico-administrativas e incluir propuestas para dar oportunidad de participar en política, por el tema de acciones afirmativas, a grupos vulnerables”.

“No queremos que sea el INE o el TEPJF que dictamine quién tiene derecho a participar sino que quede establecido en leyes”, mencionó.

“Contamos con los 251 diputados para aprobar las leyes secundarias”, aseguró la morenista.

