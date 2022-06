Morena quiere prohibir que el PRI use los colores de la bandera

La fracción parlamentaria de Morena presentó ante el Congreso de la Unión una reforma de ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional de México, que busca entre otras cosas, que los partidos políticos ya no puedan usar la combinación de colores del lábaro patrio.

Esta reforma afectará al PRI en caso de ser aprobada, pues históricamente este partido ha utilizado los colores verde, blanco y rojo en su imagen institucional, lo que quedaría prohibido por esta reforma impulsada este día por los morenistas.

Como se ha informado anteriormente en La Verdad Noticias, la alianza Va por México reconoció que el PRI, PAN y PRD no podrán “echar a Morena” solos, pues el partido guinda se ha consolidado como la principal fuerza política del país tras obtener resultados positivos en las pasadas elecciones 2022, en las que ganó 4 de 6 gubernaturas en disputa.

Morena va contra “pobre estrategia marketing”

Ya no se podrían usar los colores de la bandera para fines políticos

El diputado federal de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, declaró que los partidos que están al borde de la extinción “y listos para acabar en el basurero de la historia” no merecen usar estos colores pues no representan al país. Esto, en una clara referencia al tricolor, que atraviesa una crisis política tras no obtener los resultados deseados en las elecciones pasadas.

Cabe señalar que esta reforma también plantea que no se permite utilizar la combinación de colores antes mencionada, en ningún orden, en emblemas, distintivos y símbolos en general. “Las personas físicas, instituciones, partidos o asociaciones políticas no podrán usar la Bandera Nacional para promover su imagen, bienes o servicios", indica la iniciativa

Reyes Carmona indicó que esta iniciativa busca que los partidos políticos que indiscriminadamente usan los colores de la bandera, ya no se aprovechen de lo que consideró es una “pobre estrategia de marketing” para obtener votos.

Morena impulsa matrimonio igualitario en Tabasco

Quieren aprobar el matrimonio igualitario en Tabasco

Anteriormente, se dio a conocer que la bancada de Morena en el Congreso de Tabasco presentará una iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario en esta entidad. Precisaron que este documento fue elaborado en conjunto con la comunidad LGBT.

