Morena pide no politizar la falta de medicamentos para niños con cáncer

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sostuvo este miércoles una intensa discusión entre el grupo parlamentario de Morena y el bloque opositor, quien pidió que se debatiera abiertamente en el Pleno la falta de medicamentos para niños con cáncer.

Sin embargo, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), decidieron rechazar la propuesta de los opositores, aunque dejaron las puertas abiertas para un futuro debate sobre el tema.

Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitaron incluir en el orden del día un apartado para la discusión y debate del desabasto de medicinas en el país.

“La falta de medicamentos debe solucionarse”

Los medicamentos son necesarios para los niños.

Más tarde, en conferencia de prensa, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que no rehuía al debate. “No debemos rehuirle, y tenemos que ser muy claros en que es un asunto de vital importancia.

“Lo que no debemos hacer, es ignorar. Si bien es cierto no debemos politizar el tema de los niños y los padres de familia, tampoco debemos ignorar el tema tan delicado de sufrimiento de ellos y sus padres. No debemos rehuir a esta tarea que, como representantes, tenemos que asumir”..

Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo (PT) dijo que tampoco tenía problema “en debatir los temas de interés nacional”. “Estamos viendo que, terminados los nombramientos, entremos al debate que la derecha quiere dar”, precisó.

La falta de medicamentos no es nueva

El Gobierno Federal sigue atendiendo a los niños.

El diputado del PT aseguró que este problema no surgió con la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que el desabasto tiene mucho tiempo atrás y las pasadas administraciones nunca hicieron nada.

“A la derecha llevó poco más de 30 años darse cuenta del desabasto de medicamentos. Mientras PRI y PAN estuvieron bajo la responsabilidad pública, no se dieron cuenta del desmantelamiento del sistema de salud, y no se dieron cuenta que a los niños con cáncer los vacunaban con agua”..

