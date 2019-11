"Morena no es tramposa, ni sus senadores rateros"; se repetirá votación nueva titular CNDH

Se repetirá elección para la presidencia de la CNDH, informó Ricardo Monreal.

l

Última hora, ante protestas, se repetirá el proceso de elección del nuevo titular de la @CNDH; por lo que Rosario Piedra no tomará protesta informó el Coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Senado Ricardo Monreal Ávila.

La elección se repetirá y será la misma terna de candidatos, lo que significa que Rosario Piedra de ganar, no saldría manchada su elección como hasta el momento los senadores del PAN trataron de hacer.

La principal contendiente Rosario Piedra Ibarra.

El senador Monreal anunció nueva elección sobre la misma terna para la presidencia de CNDH. Aclaró que puede darse hoy mismo. “Si se quiere debatir. Se va a debatir”.

No hay precedente en la historia del Senado. Hace tiempo no se le hacía caso a las minorías, expuso y aclaró: “Vamos a demostrar que no somos tramposos ni somos rateros”, destacó Monreal Ávila.

Aclaró que Morena ni acepta ningún estigma, pues el grupo parlamentario de mayoría está en una actitud de prudencia y de sensatez y, “vamos a demostrar que la gente no se equivocó al votar por nosotros” (Ariel Velázquez).