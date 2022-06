Morena no cumple con la agenda LGBT+, acusa diputada transgénero

La diputada transgénero de Morena, María Clemente García Moreno, acusó a su bancada en la Cámara de Diputados de discriminarla.

Mediante sus redes sociales, denunció que en su fracción parlamentaria excluyen sus iniciativas de Ley y la bloquean, pues no le permite realizar su trabajo legislativo.

García Moreno aseguró que el desdén de Morena se debe a que actúa con independencia “pues no es palera de un gobierno que solo simula brindar atención a la comunidad lésbico gay”.

"He dedicado mi vida a construir @PartidoMorenaMx y al movimiento #LGBTI, sin fundamento @DiputadosMorena me excluye del ejercicio parlamentario porque no estoy dispuesta a ser palera de gobiernos que simulan atención a la población LGBTI en México. Bloquean mis iniciativas y voz”, acusó.

Como se recordará, no es la primera vez que la diputada transgénero habla en contra de su partido. Anteriormente en La Verdad Noticias se dio a conocer que fue excluida en el Día Internacional de la Memoria Transexual.

María Clemente sostuvo que es diputada federal porque el partido le prometó postularla al cargo de legisladora para defender y atender a la comunidad LGBTI, pero esto no ha ocurrido.

"Estoy aquí porque me prometieron ser diputada para atender a la población LGBTI en el marco jurídico y en el presupuesto federal, eso no ha ocurrido, no ocurrirá, no quieren, solo simulan”, señaló.

La diputada recibió una serie de mensajes en redes sociales en la que le piden que deje el partido si está tan inconforme con esa formación política.

En abril pasado, María Clemente García Moreno, había anunciado que abandonaba las filas de la bancada de Morena, porque no se sentía representada en su partido y que se convertiría en diputada independiente.

Sin embargo, dos días después retiró lo dicho y volvió a integrar el grupo parlamentario morenista.E incluso ofreció una conferencia en conjunto con el diputado del PAN, Gabriel Quadri, con quien tuvo confrontaciones por diferencias ante la comunidad transgénero para limar asperezas y señaló que continuaba en Morena.

Señaló que está decepcionada y que no quiso irse de Morena porque le entregó su juventud, vida y lucha, pero se opone a cualquier gobierno que no quiera dar presupuesto a la población LGBT.

Transgénero es un término global que define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo que se les asignó al nacer.

