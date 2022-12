Morena golpea al PT y PVEM con ajuste a reforma electoral

Ignacio Mier, diputado de Morena en entrevista en San Lázaro.

El líder de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velazco, pedirá al Senado de la República retiren de la minuta de la reforma electoral dos renglones que modifica el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que permite a los partidos políticos conservar su registro sin tener el tres por ciento de la votación, es decir, los partidos políticos no necesitan el tres por ciento del porcentaje nacional, sino que ahora con que tengan el tres por ciento en 16 estados.

Mier manifestó que esto es inconstitucional, y aunque se habían dado cuenta el martes pasado al entregar la iniciativa, no pidieron a la Mesa Directiva su modificación: “no la habíamos originalmente propuesto, no quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciarlo, que, por lo que hace específicamente al artículo 15, fracción cuarta, hay dos renglones de este cuarto párrafo que no debieron haber aparecido”.

Aunque la Oposición (PRI, PAN y PRD) argumentaron en la asamblea que era ilegal y que no se conocía lo que se estaba votando, la bancada de Morena y sus aliados (PVEM y PT) decidieron continuar con la votación.

“Le estamos solicitando al Senado, voy a buscar al presidente de la Mesa y al coordinador de la mayoría de nuestra Coalición en el Senado de la República para que desde ahora adviertan que esos dos últimos renglones no debían haberse incluido”, declaró.

Esto, luego de que por la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina manifestó que no sabía que le habían hecho modificaciones a su iniciativa.

“Si se metió y no está en la iniciativa original, “entonces se quita. Si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, porque nosotros somos verdaderamente demócratas, no somos falsarios”, dijo el Presidente.

Mier Velazco, en entrevista, explicó que esta “confusión” se puede retirar de la minuta, “que no se incluya el agregado que se le hizo a este cuarto párrafo”.

Reconoció que fue un desatino acceder a lo que solicitaban el Partido del Trabajo y el Partido Verde, “fue una discusión que teníamos ahí. Al final acordamos todos, lo puede decir el Partido del Trabajo, que no procedía. Algún personal técnico no registra la original y lo advertimos y qué bueno. Por eso es la revisora. Por eso yo no tengo ningún empacho en hacerlo transparente porque así sucedió”.

En cuanto a la premura de la votación y sin dar oportunidad de que los diputados de la oposición leyeran el Plan B, el morenista señaló que por eso existen dos Cámaras, la de origen y la revisora. “Le corresponde a la revisora hacer un análisis minucioso de cada una de las reformas que se hicieron, derogaciones a los artículos”.