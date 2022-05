Morena ganaría cuatro de seis gubernaturas para el 5 de junio: encuestas

El próximo domingo 5 de junio habrá elecciones en seis entidades del país, y los pronósticos acerca de los posibles partidos ganadores van en el sentido de que Morena ganaría al menos la mitad de los comicios.

Así lo consideran Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión de El Financiero; Lorena Becerril, directora de encuestas del Reforma y Roy Campos, presidente de Mitofsky Group, en el evento “EF Meet Point Virtual Elecciones 2022: ¿Qué dicen las encuestas?”

En dicha reunión, los expertos en política señalaron que ya hay algunas elecciones prácticamente cerradas y otras con interrogantes.

"Al menos en cuatro estados del país la elección aparenta estar definida, mientras que en otros dos hay incertidumbre" de acuerdo con las encuestas.

Lorena Becerril y Alejandro Moreno concluyeron que es importante entender que hay estados donde no es tan sencillo encuestar debido a la inseguridad, tal es el caso de Tamaulipas, donde sí hay encuestas pero no han podido reflejar del todo la opinión de la gente por el clima de violencia.

Pronósticos en cada estado para las elecciones de 2022:

Algunos estados mantienen su desaprobación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aguascalientes

Los tres encuestadores señalaron que hay una clara tendencia a que la victoria se la lleve la alianza Va Por México (PRI-PAN-PRD). Esto se debe en buena parte a la ciudadanía que ha mostrado apego con el PAN y ha sido uno de los estados con mayor desaprobación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durango

A diferencia de otras entidades, Durango es uno de los estados más inciertos, y a pesar de que la elección antes parecía estar en favor de Va Por México, la balanza se ha emparejado y Morena ha salido como un partido competidor. Roy Campos aseguró este jueves que la contienda está tan cerrada que se espera un final de película y que incluso la elección podría definirse en tribunales por lo cerrada que está.

Hidalgo

Hidalgo es probablemente el estado con mayor inclinación para Morena y aliados, ya que las encuestas los ponen muy por encima de partidos opositores.

Oaxaca

Oaxaca no está lejos de la misma realidad de Hidalgo, ya que las encuestas también han arrojado una tendencia morenista que los invitados no creen que cambie.

Quintana Roo

Aunque Quintana Roo probablemente no tenga la contienda definida del todo, Roy Campos, Lorena Becerril y Alejandro Moreno concluyeron que la tendencia va en favor de Morena y aliados.

Tamaulipas

Otro caso complicado es el de Tamaulipas. Esto se debe a que incluso con las encuestas no se ha podido reflejar una clara opinión de la gente debido a las dinámicas sociales derivadas de la inseguridad, esto hace que las encuestas no se logren de la mejor manera. Aseguraron que no está muy claro pese a que la tendencia va en favor de Morena.

¿Quién se encarga de validar las elecciones 2022?

En México, el Instituto Federal Electoral (IFE) organiza las elecciones federales. Además, existen los institutos electorales de las 32 entidades federativas que ejecutan los procesos electorales locales.

