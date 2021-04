Los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, aprobaron de última hora ampliar dos años el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al igual que el de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

Arturo Saldívar, fue electo como ministro Presidente de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019, por lo que debía terminar su gestión en diciembre de 2022, pero con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se presidencia se extenderá hasta 2024.

Morena en el Senado aprueba ampliar 2 años la presidencia de Zaldívar en la SCJN

La Ley Orgánica del Poder Judicial la presentó de última hora la bancada de Morena en el Senado y obtuvo 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.

Hasta 2024 terminará gestión de Arturo Zaldívar

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) calificaron de ilegal esta situación producto de un albazo, un engaño y un agandalle de la mayoría morenista, ya que nunca circuló la propuesta entre los legisladores.

El senador panista Damián Zepeda denunció un golpe de Estado, un abuso y un acto de corrupción por parte de Morena y sus aliados, además de ser un ensayo para tratar de ampliar el periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Están queriendo dominar al Consejo de la Judicatura, que el Artículo 100 de la Constitución dice que duran 5 años en su encargo los consejeros, y que no pueden ser reelectos para un periodo posterior, y aquí les están dando 2 años más, 7 años, con ese transitorio que hicieron aquí a oscuras, sin decirle a nadie, metiéndolo por la puerta de atrás, leyéndolo, pero no publicándolo, pero más que nada ilegal”, denunció Zepeda.

Asimismo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, demandó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que "por decoro y dignidad" no acepte la aberración jurídica. Dijo que el transitorio no se discutió, no se informó ni se incluyó en la gaceta. Es una reforma de una grave envergadura que debió haberse discutido con tiempo, reclamó.

En tanto, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, advirtió que no hubo ilegalidad alguna en la aprobación de la reserva propuesta por el Partido Verde, y acusó a la oposición de pretender hacer un uso electoral del tema.

