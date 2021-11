Morena aún vive porque se cuelga del Presidente: Monreal

El senador Ricardo Monreal aseguró en su visita a la ciudad de Monterrey, Nuevo León que en muchas partes del país, su partido, Morena está muy dividido y sí aún vive es porque se cuelga de la imágen del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue ante estudiantes de la Universidad de Monterrey y de la UANL, que el coordinardor de los senadores de ese partido reconoció la mala práctica de los militantes de su partido, utilizando en todos los comicios la reputación de López Obrador para "salvar" su partido en elecciones y salvar sus acciones ya en el Gobierno.

En este contexto, recordemos que Monreal es abiertamente uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, y aquí en La Verdad Noticias te dimos a conocer su última declaración en donde aseguró que le ganará a Ebrard y a Sheinbaum para ser el abanderado de su partido.

Las declaraciones del senador Monreal

Durante la conferencia que ofreció en la sultana del norte, Monreal volvió a mencionar su aspiración de ser el candidato y enfatizó su rechazo al metodo de encuesta de su partido, además hizo una advertencia, "Sí no hay apertura, hay ruptura, si hay imposición, hay división".

Además al igual que lo ha mencinonado en sus redes sociales oficiales, se dijo decidido de aparecer en la boleta del 2024, "Si la gente me respalda apareceré en las boletas elecrorales...hoy Morena tiene una gran posibilidad de abrir sus procedimientos de selección de candidatos y que gane quién deba hacerlo y quien la gente quiera, si las reglas de selección se abren ahí me quedaré, pero si no se abren, vamos a ver".

Posteriormente para finalizar su participación, expresó, "Yo creo que Morena sobrevive en gran parte y está arriba por el Presidente de la República, no por el trabajo de base territorial y de dirigentes"; se cuelga de "la presilla del pantalón del Presidente para no caerse, "Por qué le falta vida y autonomía, el Presidente arrastra al partido".

Ricardo Monreal ¿Con nuevo partido?

Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre el posible acercamiento del senador de Morena Ricardo Monreal con los patidos de oposición, especialmente con la coalición del PRI, PAN y PRD ya que el dirigente de este último, Jesús Zambrano aseguró estar en charlas.

A esto se le sumó Movimiento Ciudadano, sin embargo, Monreal se ha limitado a responder que el debe tener contacto con todas las fuerzas políticas por su posición en el Senado sin abonar más al tema, con lo que ha demostrado tratar de mantener un perfil bajo, contrario a sus compañeros de partido Ebrard y Sheinbaum que han sido los aspirantes más mediáticos de Morena hasta el momento.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.