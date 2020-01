Morena asegura que Insabi no garantiza servicios médicos gratuitos

Miroslava Sánchez Galván, diputada de Morena, aseguró que de momento, aspirar a servicios de salud gratuitos y de manera universal no es posible, por ello, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no puede comprometerse a eso, pues no está en su ley y tampoco se cuenta con el presupuesto para dar esa cobertura.

Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, instó a la Secretaría de Salud y al Insabi, dar una explicación a la población para que no se empiecen a generar expectativas sobre esta información.

Indica además que esta “clarificación también a nivel federal más alto” respondió la diputada de Morena.

Sugirió que lo que tendría que hacer la Secretaría de Salud e Insabi, es tener mejor comunicación con los mexicanos para que también sea a nivel federal y de ese modo, se pueda resolver el problema de distribución de medicinas.

Detalló que el “1 de enero había filas incluso en el IMSS de gente que pensó que podía atenderse en el IMSS, en el ISSSTE o donde sea de forma gratuita”.

Por su parte, el líder sindical del sector salud, Marco Antonio García Ayala, habló para El Universal y comentó que hay una ley para el tercer nivel que no se puede eliminar.

Indicó que sería bueno que los mexicanos supieran más de esta ley; mencionó que si es propósito que la atención médica en México sea gratuita, pero de momento no es posible, pues el país apenas de está recuperando.

