Morena, PT y PAN se pelean por diputados señalados de violación

Después de que se diera a conocer la noticia de que el diputado panista Jorge Romero Vázquez fuera acusado de violación sexual por dos mujeres pero posteriormente fuera liberado por la reclacificación del delito, los legisladores de las bancadas de Morena y PT protagonizarón un verdadera pelea con el PAN.

La discusión subió de tono luego de que los diputados panistas reprocharán los señalamientos de los de "izquierda" ya que aseguraron, ellos realmente protegen e incluso "premian" con Gobiernos como el caso de Felix Salgado Macedonio en Guerrero.

Y es que recordemos que el morenista no solo tuvo que dejar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero y permitir que fuera su hija la candidata por las acusaciones de violación en su contra sino que además en recientes fechas como te informamos en La Verdad Noticias, Salgado Macedonio fue acusado por presuntamente recibir 300 mil dólares al mes del narcotraficante "La Barbie".

La pelea entre panistas y morenistas

Erika Vanessa del Castillo, legisladora de Morena fue quién encabezó la protesta en el pleno con fotografías del congresista panista acompañado de otros miembros de su partido como el caso de Santiago Creel.

Después se le unirían los legisladores del PT, encbezados por Gerardo Fernández Noroña quién dijo, "Pensé que la diputada Margarita Zavala iba a condenar los hechos del diputado por drogar y violar a dos mujeres y no solo no lo hicieron sino quieren intrigar con nuestro Gobierno. Ningún legislador debería convalidar una acusación tan grave como una violación", enfatizó.

En respuesta a esto, el diputado José Elías Lixa afirmó que no tenían calidad moral para hacer esas aseveraciones cuándo tienen en sus filas a "violadores" recordando el caso de Salgado Macedonio, "Ningún agresor debe ser solapado, por ningún partido político, incluyendo al PAN y Felix sigue en las filas de Morena".

¿De qué fue acusado Felix Salgado Macedonio?

Durante la campaña electoral pasada cuándo el senador de Morena, Felix Salgado Macedonio buscó ser el abanderado de su partido a la Gubernatura de Guerrero se vio envuelta en enormes escándalos, principamente por una víctima que lo acusó de violación y que mostró denuncias que datan de hace más de 22 años, posteriormente, más presuntas víctimas se le sumarían.

Sin embargo, la Fiscalía no procedió en contra de Salgado Macedonio y Morena no le retiró su militancia, pero si decidió no enviarlo como candidato y en su lugar postuló a Evelyn Salgado, hija del político quién después se la candidatura fallida volvió al Senado, pero libre de delitos.

