Morelos: Cuauhtémoc Blanco respalda ‘Un Día Sin Mujeres’

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, anunció su respaldo al movimiento convocado para el paro nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras o #UnDíaSinMujeres, para el próximo 9 de marzo, y anunció que las mujeres que decidan unirse a esta protesta nacional no tendrán ningún tipo de repercusiones.

Tras encabezar la Ceremonia Conmemorativa del CXCIX Aniversario de la Bandera Nacional, el ex futbolista profesional indicó que tiene la firme convicción de respaldar dicho movimiento el cual busca levantar la voz para reducir los índices de violencia de género presentados recientemente en el país.

Por tal motivo, anuncia que las trabajadoras del Gobierno del Estado que decidan sumarse a este manifestación, lo puedan hacer con todo el derecho y garantía de que no tendrán ningún tipo de sanción o represalia por parte de sus centros laborales.

“Soy una persona muy sensible, si ellas lo quieren hacer, pues adelante. No habrá descuentos ni sanciones, yo no soy así”, sentenció.