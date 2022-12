Monreal vuelve a señalar a Morena de ‘imparcial’

El senador Ricardo Monreal volvió a señalar a Morena y Claudia Sheinbaum, una de las principales corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

El morenista acusó que en el 2017 él había sido seleccionado en una encuesta que se realizó dentro del partido, en la cual se definió quién sería el candidato a lanzar en ese entonces por el gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, Monreal acusa que, pese a que los resultados eran favorables hacia él, la dirigencia de Morena decidió decantarse por quien actualmente es la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

Señala que AMLO prefirió a Sheinbaum

El dirigente de Morena en el 2017 fue el actual presidente López Obrador

“En el 2017 aspiré a ser jefe de Gobierno. Gané la encuesta, pero no gané la decisión de quien toma las decisiones”, señaló durante una conferencia de prensa que realizó en Jalisco. Algo importante a destacar es que quien tomaba esas decisiones en ese momento era el mandatario López Obrador, quien era dirigente del partido, hasta que se convirtió en candidato presidencial.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, el senador morenista ha dejado en claro sus intenciones de participar en las elecciones por la presidencia de México, recalcando que ese es su único objetivo.

“He luchado limpiamente estos años, pero no está en mi escenario B el Gobierno de la ciudad. Estoy luchando por ser candidato a la presidencia de la República” (...) “Hubiera sido un honor (ser jefe de Gobierno). Yo conozco la Ciudad de México, de hecho, me siento muy comprometido con los ciudadanos de la capital porque me han tratado muy bien”, señaló.

“Yo vivo ahí desde hace muchos años y soy parte ya de la cultura chilanga, me siento chilango, (sin embargo) no está en plan B, no estoy buscando un acomodo personal, no estoy buscando un puesto de compensación. Estoy actuando con toda seriedad y toda rectitud”, afirmó Monreal durante la rueda de prensa.

¿Cuándo se creó Morena?

Monreal ha dejado en claro que sus intenciones de ir por la presidencia de México

El partido de Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, logró certificar su Asamblea Nacional Constitutiva ante el IFE, ahora conocido como el INE, tras cumplir los requisitos que la ley exige para crear, así como conformar un partido político nacional, tras eso se solicitó al Instituto Federal su constitución como partido político.

