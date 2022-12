Monreal se mantiene en las filas de Morena

Tras votar contra el Plan B de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrado, el senador Ricardo Monreal dijo que no dejará a un lado la coordinación de Morena y aseguró que en su partido seguirá “trabajando unidos por México”.

Igualmente aclaró que su voto no fue "buscar espacios políticos en la oposición, ni siquiera espacios políticos en la estructura del poder, no es eso. “Mi motivación es la defensa de la Constitución, estrictamente. La congruencia de mi actuar y el decir. No está motivado para construir un futuro político en la oposición ni para la búsqueda de espacios y negociaciones en la organización social en la que participó”

Durante la conferencia de prensa recalcó que la aprobación de la reforma a leyes secundarias en materia electoral fue un ejemplo de unidad, independientemente de las diversidades al interior del grupo político. “Tengo mucho respeto por los senadores y senadoras y vamos a seguir trabajando unidos por México”.

Ante las afirmaciones César Cravioto, vocero del partido guinda en el Senado, sobre considerar su relevo de Morena, Monreal aseguró que César Cravioto es un senador inteligente, un senador activo, es un senador que respeto, como a todos los compañeros en el grupo”.

Y aseguró que se les pedirá considerar su relevo, al asegurar que “ellos tienen derecho de hacer lo que crean conveniente”.

Te puede interesar: PVEM y PT acordaron blindaje con Morena: Ricardo Monreal

Igualmente reconoció el carácter tolerante y respetuoso del presidente López Obrador, al señalar que en el partido de Morena no se harán “nada de purgas” tras el voto de Monreal en contra del Plan B.

“A mí no me sorprende la respuesta del presidente de la República, el licenciado López Obrador, porque lo conozco desde hace 26 años y hoy ha ratificado su actitud de tolerancia, de respeto, que son características de los demócratas, entonces simplemente, respeto lo expresado por el presidente López Obrador”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram