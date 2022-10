Monreal dice que no pausó minuta de vacaciones

Este sábado, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, en el Senado de la República, rechazó haber solicitado el desplazamiento de la discusión sobre el dictamen que busca aumentar los días de vacaciones de los trabajadores durante su primer año de labores.

Y es que hace unos días circuló un ofició numerado como STGPMORENA/LXV/441/2022, en el que se mencionaba la suspensión del proceso por al menos dos sesiones, asimismo el documento llevaba la firma del secretario técnico del Grupo Parlamentario de Morena, Gilberto Encinas Espejel y dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta.

En ese contexto,utilizó sus redes sociales, para esclarecer la situación, asimismo aprovechó para argumentar que todo se trató de un ataque digital en su contra.

“El grupo parlamentario de Morena, sin mi participación, se dio paso a que esto pueda ser presentado en las próximas sesiones, pero esto se tergiversó y manipuló para golpearme y afirmar que yo solicité el aplazamiento, lo cual es falso” expresó.

En el video también mostró una conversación de un grupo de WhatsApp, en el que se le solicita a los miembros reproducir el siguiente mensaje: “gran senador, dinos: ¿Qué hemos hecho las y los trabajadores de México para que nos bloquees nuestro derecho a vacaciones dignas? – Los trabajadores SIEMPRE LEALES a México”.

En ese sentido, el legislador acusó que todo fue orquestado por una granja de bots, que ha desplegado ataques continuos para desacreditar su labor al servicio de los mexicanos y más ahora que es uno de los aspirantes a la presidencia de México en el 2024.

“Durante más de 16 meses he resistido la embestida mediática, digital y de bots en mi contra. Son redes de intereses claros que me atacan un día y el otro también por todos los motivos, seguramente por indicaciones de quienes no quieren que esté en la boleta presidencial y que suceda a la Presidencia de la República” dijo.

Minuta está por aprobarse

Con referencia a la minuta, el morenista dijo estar a favor, ya que busca medidas dignas, como reducir la jornada a 5 días laborales con 7 horas para el turno diurno, 6 para el nocturno y 6 para el mixto.

La iniciativa propone también aumentar a 20 el número de días para permiso de paternidad con goce de sueldo, mientras que los menores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 24 días laborables.

