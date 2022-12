Monreal afirma que podría considerar ir con Va por México

Durante una conferencia de prensa realizada por el senador de Morena, Ricardo Monreal, en la que estuvo acompañado por el senador Rafael Espino, el político aprovechó el momento para señalar que estará en la boleta de presidenciales con el partido guinda, y recalcó que “de lo contrario, consideraré ir con Va por México”.

El mensaje del presidente de la Jucopo sucede en medio de otras declaraciones donde ha afirmado que no planea dejar su partido al señalar que él es miembro fundador y que ha trabajado con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante 26 años.

“Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspiración natural, estamos en la reflexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. De lo contrario, consideraré ir con Va por México”, señaló Monreal.

Monreal y Santiago Creel, una alianza rechazada

Monreal ha tenido un acercamiento con Santiago Creel

Como se ha informado en La Verdad Noticias, las declaraciones de morenistas se dan en un contexto en el que Monreal ha tenido un acercamiento con el panista Santiago Creel, una alianza que es rechazada tanto por el presidente como por el PAN.

“Esto es un llamado a la dirigencia para que fije reglas de trato igualitario; soy fundador de Morena, tengo 26 años luchando con AMLO, mucho antes que muchos de los que ahora están, ojalá haga caso del llamado de que se necesitan reglas claras para la participación política, pues he estado luchando con entereza y lealtad”, acusó el morenista.

Monreal planea ser el sucesor de AMLO

El morenista defiende la carrera que ha creado con el partido guinda

Igualmente, el senador señaló que desea ser el sucesor del presidente López Obrador, pues dio por sentado que él es mejor y más competente, para dar seguimiento a la transformación de México que inició el mandatario federal.

“El presidente ha cumplido su función como un Presidente de transición y lo vamos a respetar, no nos vamos a enfrentar con él, pero él no estará en las boletas, la gente decidirá por quién votará, todos tenemos que actuar con mesura y coherencia, de mi parte no hay intención de confrontación, ni siquiera con la nomenclatura del partido, lo que deseamos es que convoque a la unidad y no a la descalificación”.

