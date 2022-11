Monreal aclaró que no busca una candidatura independiente

Durante una entrevista Monreal Ávila dio a conocer que no busca una candidatura independiente, de igual forma no pretende salirse del movimiento, pero indicó que su límite es la dignidad, pero si el trato es de persecución expresó que no tiene nada que hacer en Morena.

De igual forma dijo que el partido debería ofrecer a los que aspiran a la Presidencia de la República, y expresó que con respecto a las reglas claras y equitativas si no lo son es porque el país está plagado de propaganda ilegal, pues comentó que en bardas, espectaculares, entre otros se anuncian las candidaturas.

Por otro lado, comentó en la entrevista con el Senado que ha hablado de esta situación con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pero no cesa la campaña anticipada, con lo que se viola la Constitución Política y la Ley.

Monreal coincidió con AMLO que Morena debe hacer un esfuerzo de unidad

Coordinador de Morena en el Senado

El político mencionó que coincidió con López Obrador en que en Morena deberían hacer el esfuerzo por la unidad para poder ratificar el triunfo para el próximo 2024, por lo que se requieren reglas claras, por lo que teme que la salida de alguno afectará en el resultado.

Por otro lado, mencionó que Obrador quiere que él continúe en el proceso de transición política inacabado, pero comentó que si no están unidos y no se ponen de acuerdo que puede irrumpir la oposición lo que llevaría a una consecuencia la no culminación de la transición política.

En la entrevista indicó también que si los partidos de oposición logran unirse en un solo polo será una contienda muy cerrada, lo que pondría en riesgo el triunfo del 2024.

El senador se reunió con Delgado

El político y Mario Delgado al finalizar una reunión

El pasado martes, el político mexicano se reunió con el presidente de Morena, Mario Delgado para analizar varios temas como la reforma electoral propuesta por el presidente de México, que se discute en la Cámara de Diputados.

A través de Twitter Ricardo Monreal compartió una fotografía de la reunión con Delgado, quien indicó que de manera invariable le ha expresado su respeto, así como su cortesía. Por su parte, Delgado comentó que fue un gusto saludar al coordinador.

