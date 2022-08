Mineros fueron inscritos al IMSS solo después del derrumbe en Coahuila: AMLO

Los mineros de “El Pinabete” fueron inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después que ocurriera el derrumbe en Coahuila donde quedaron atrapados, así lo reveló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“De manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al seguro social. Seguramente, si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el Seguro, y no a los concesionarios de la mina”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa.

El presidente indicó que en el estado de Coahuila siempre ha habido mucha corrupción respecto a las minas. Además indicó que si bien la mina ‘El Pinabete’ tenía una concesión, esta era explotada de forma clandestina sin que se haya dado aviso a las autoridades, es por ello que no había revisiones en el lugar.

“En el caso de esta mina, los trabajadores no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato, son muchos intereses los que están de por medio. Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate”, indicó.

Ya investigan a los responsables del incidente

De momento la Fiscalía presentó una solicitud de audiencia judicial para imputar a Cristian S., quien presuntamente es el dueño de la mina. Al hombre se le acusa de su presunta participación en la comisión de: explotación ilícita del subsuelo; incumplimiento de las obligaciones que la ley especifica a quienes realizan este tipo de actividades y por ser responsable de la dirección y administración del lugar.

El presidente indicó que es probable que a Cristian lo hayan usado para inscribir a los mineros atrapados en Coahuila al seguro, por ello señaló que se investiga el caso, además indicó que esta nueva información no cierra la investigación sobre el derrumbe de la mina.

“La gente allá sabe bien qué pasa, qué sucede, quiénes son los que están detrás de todos estos asuntos irregulares, todas estas minas que se explotan de manera clandestina (...) Hay que investigar bien, pero ahora el rescate”, indicó el presidente.

¿Qué pasó en la mina de Coahuila?

Autoridades trabajan para rescatar a los mineros

Un socavón terminó sepultando a 10 trabajadores en una mina del municipio de Sabinas, Coahuila. Las labores de búsqueda y rescate se han demorado por varios días pero las autoridades no pierden la esperanza de salvar a los 10 mineros atrapados en Coahuila, mientras tanto el presidente AMLO aseguró que ya se está buscando a los responsables de esta tragedia.

