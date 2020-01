Millonaria remodelación del Senado pese a "Austeridad Republicana" de AMLO

Pese a que desde diciembre pasado se esperaba la salida de Arturo Garita Alonso como secretario general de Servicios Administrativos del Senado de la República, quien durante más de 20 años trabajó del lado de los líderes del PRI en el Senado y quien como se sabe, fueron los que manejaron por décadas ese órgano legislativo, todavía continua en el cargo y es el responsable de la millonaria remodelación de ese órgano legislativo.

Desde la llegada de Morena hace 13 meses a manejar la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que presidente el otrora priista Ricardo Monreal Ávila, se manejó la inminente salida de Garita, a quien incluso acusaron que llevó a pasear a su familia a Europa con cargo al erario de ese organismo, pero todavía continúa.

Mientras tanto los conflictos con los cuatro sindicatos que se han conformado durante años continúan, sin que se ponga un freno a los continuos amagos que ocurren por intereses de dichos líderes y la falta de oficio de Garita y del director general de Recursos Humanos a su cargo, Cuauhtémoc Figueroa Ávila, también a su cargo.

En tanto más de 2 mil 40 trabajadores han sido despedidos, mientras que más de dos docenas de “nuevos” que arribaron con Monreal y equipo, ganan por encima que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, como en su momento se difundió y no hubo explicación al respecto.

De lo que se sabea es que para despedir a esos más de dos mil trabajadores, asesores, secretarias y demás se destinaron 368 millones de pesos por liquidación durante 2019.

Incluso de Garita Alonso se dijo que en diciembre de 2018 dejaría en cargo porque no estaba de acuerdo con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que nadie debe ganar más de los 108 mil pesos que percibirá mensualmente López Obrador, misma que por lo menos en el Senado no se acata.

Millonario gasto

En tanto se gastan más de 254 millones de pesos en obras y reparaciones del edifico que albergan oficinas de este inmueble inaugurado hace 9 años y que desde entonces se dijo que tenía grandes defectos.

Ahora por instrucciones de Jucopo a la Secretaría de Servicios Administrativos informó que el dinero es producto de las medidas de austeridad, recorte de personal y reducción de la bolsa discrecional que se asigna a los grupos parlamentarios, sin embargo no aclaró porque continúa Garita y equipo con sueldos arriba de AMLO.

"Se han generado ahorros y economías por ejemplo en recursos humanos y en asignaciones a grupos parlamentarios que permiten ahora invertir 254 millones 823 mil pesos en trabajos que no se habían realizado y que son indispensables para garantizar la protección civil, la seguridad de las personas y la operatividad del recinto", precisó el documento.

Según el documento, de no haberse iniciado las obras, el Senado incurriría en una "grave omisión", ya que la seguridad de trabajadores, legisladores y visitantes es una responsabilidad.

En el diagnóstico, la Secretaría de Servicios Administrativos adviertió que desde legislaturas anteriores se registraron fallas de origen en la infraestructura, sin que se realizaran acciones de "mantenimiento mayor" para resolverlas.

En las revisiones realizadas, indicó, se detectaron sistemas y equipos con tecnología obsoleta que representaban altos costos para la Cámara alta, algo que por supuesto nunca "se detecto" en las otras legislaturas donde Garita Alonso también estuvo a cargo (Ariel Velázquez).