Militantes disidentes convocan a convención contra la cúpula de Morena

Militantes disidentes de Morena convocaron a una convención este domingo 21 de agosto en la Ciudad de México, que según indicaron, tiene como objetivo “corregir el rumbo del partido” luego de los hechos de violencia que se registraron durante las pasadas elecciones internas a finales de julio.

También precisaron que el objetivo de esta cita, realizada en el Monumento a la Revolución, es expresar sus inconformidades hacia la cúpula del partido. “Defendamos los principios de este movimiento, que son no mentir, no robar y no traicionar”, indicaron a través de redes sociales.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, el ambiente interno de Morena se tensa conforme se acercan los próximos procesos electorales, sobre todo las elecciones de 2024. Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que no desea que haya conflictos internos debido a la disputa de la candidatura presidencial.

Quieren corregir el rumbo de Morena

En dicha convocatoria, se señaló que el objetivo de esta asamblea será diseñar estrategias concretas para reafirmar los valores del movimiento de Morena, pues los militantes disidentes consideran que este partido político está perdiendo el rumbo hacia la cuarta transformación.

Entre los militantes que suscribieron esta convocatoria están Paco Ignacio Taibo II, John Ackerman, Victor Toledo, Irma Sandoval y Jesusa Ramírez, entre otros. Anteriormente, se llevó a cabo una convención en la que se realizó una lluvia de ideas sobre cómo aportar a Morena.

Cabe señalar que el próximo 17 y 18 de septiembre se realizará el Congreso Nacional Ordinario de Morena, donde se renovarán el Consejo Nacional y su presidencia, al igual que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con excepción de la presidencia y la secretaría general, dado que su periodo concluye hasta agosto de 2023.

Aspirantes en Morena

Como se sabe, al interior de Morena hay figuras políticas que han expresado públicamente sus intenciones de ocupar la candidatura presidencial de este partido en las elecciones 2024, entre quienes se encuentran Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

