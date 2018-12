Miguel Barbosa podría formar parte del gabinete de AMLO

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunció la ratificación del triunfo de Martha Érika Alonso en la gubernatura de Puebla, en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó existe la posibilidad de invitar a Miguel Barbosa para que este forme parte de su gabinete.

AMLO afirmó que es posible que el excandidato a la gubernatura de Puebla se integrará a su equipo de trabajo, debido a que se está integrando; sin embargo, también puntualizó que la decisión de aceptar o no recaerá en Miguel Barbosa.

El presidente comentó que Miguel Barbosa se ha destacado como dirigente, además de que ha realizado un gran esfuerzo muy a pesar de su estado de salud.

“Él nos puede ayudar, como muchos otros”, dijo Andrés Manuel.

AMLO aseveró que Barbosa es una persona muy vinculada a la gente, cercana a la ciudadanía y es por ello, dijo lo invitará a participar, refiriéndose a su gabinete y puntualizó que la decisión que tome dependerá tan solo de él, a quien pide decidir con absoluta libertad.

El titular del ejecutivo afirmó que si bien respeta la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de validar la elección en la que ratifica el triunfo de Erika Alonso a la gubernatura de Puebla, ésta fue “una decisión equivocada y antidemocrática”.

Contendieron por la gubernatura de Puebla en Julio pasado.

De acuerdo con el magistrado José Luis Vargas, la elección podía anularse ya que había evidencias que acreditaban el uso indebido de un vehículo oficial con fines electorales; robo de material electoral, entre éste boletas; reportes de violencia en 59 casillas y actuación deficiente de la autoridad en el cómputo y resguardo de los paquetes electorales.

Sin embargo, con cuatro votos a favor, el Tribunal concluyó ayer que debido a la inexistencia de pruebas fehacientes, los comicios no podían anularse.

“Lo dije con toda claridad porque ya también basta de los formalismos hipócritas. También soy ciudadano. Vengo de un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas”, aseveró el presidente. Martha Erika Alonso y Miguel Barbosa.

La prensa cuestionó a AMLO si se reunirá con Martha Erika Alonso en próximos días, a lo que el mandatario nacional dijo que por ahora no sería prudente.

“Va a ser una relación institucional (con Martha Érika). No iré en estos días a Puebla por la situación que prevalece, pues no sería prudente. Estoy asistiendo a actos públicos y no es lo más recomendable que públicamente me acompañe o yo la acompañe o que yo vaya solo. Vamos a esperar a ver qué pasa”, afirmó.