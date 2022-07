Miguel Barbosa dice que sus tres ex secretarios de seguridad lo engañaron

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta acusó a los tres ex secretario de Seguridad Pública que ha tenido durante su gestión de haber mantenido vínculos de corrupción en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

El mandatario señaló ayer, que pese a que en junio de 2021 había dado por hecho que 'el pueblito', como se conoce conoce a un área de privilegio que operaba en el penal, había sido destruida, reconoció que sus ex colaboradores le habían mentido y que aún habían quedado cuartos en operación.

“Ayer concluyó por fin la destrucción del Pueblito, donde me han ido cambiando las cifras, donde resulta que había más de 100 cuartos, departamentos, gimnasios, todos esos que se fueron construyendo adentro del reclusorio de San Miguel, como espacios de privilegio, prostitución y venta de droga”, detalló el gobernador.

El mandatario estatal afirmó que los ex funcionarios Miguel Ildefonso Amezaga Ramírez, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya no acataron su instrucción para eliminar los cuartos en el penal. Asimismo, acusó que éstos hicieron negocios al vender celdas de lujo.

“Todos los que han sido mis secretarios de Seguridad Pública me desobedecieron, me engañaron porque yo los instruí a la destrucción, todos me dijeron que estaban destruidos, que ya lo habían hecho pero no lo habían hecho, eso lo hicieron los tres”, apuntó Barbosa.

Por otro lado, el gobernador de Puebla aseguró que tras la demolición solo queda rastro de algunos cimientos y varillas que serán retirados. Asimismo, agregó que en lo que resta de su gobierno se destinarán más de mil millones de pesos para inversiones en reclusorios de Puebla en los que se contemplan la ampliación de dormitorios y comedores.

¿Cuántos años tiene el gobernador Barbosa?

El gobernador Miguel Barbosa Huerta nació el 30 de septiembre de 1959 en Zinacatepec, Puebla, por lo que actualmente tiene 62 años de edad. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, asumió el cargo como mandatario de Puebla el 1 de agosto de 2019.

