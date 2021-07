Miguel Barbosa critica reapertura “a medias” del zócalo de Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, criticó lo que llamó una reapertura “a medias” del Zócalo, tras la decisión tomada por el Ayuntamiento luego que permaneciera cuatro meses cerrado.

Barbosa calificó la medida como inadmisible pues aseguró que aún se espera que se lleven a cabo la intervención de bancas y la fuente de San Miguel. Pues el sábado 3 de julio trabajadores comenzaron retirar las tablas que mantenían el lugar cerrado, además aseguró que “lo que se encontró fue un Zócalo con muchos desperfectos".

"Eso no debió haber sido, no sé cuál sea el propósito de haber retirado las vallas, tablas, que ya no van a seguir las obras en Zócalo, qué tienen que ver con remodelación de bancas, pisos, limpia de la fuente y demás cosas" indicó el gobernador de Puebla.

No se puede acceder a todo el Zócalo de Puebla

Los trabajos de mantenimiento aún continúan en el Zócalo de Puebla

Cabe indicar que si bien las tablas ya fueron retiradas del Zócalo el acceso a la explanada y a la fuente principal aún no está permitido, pues se están llevando a cabo tareas de mantenimiento en el lugar.

Ante lo ocurrido el gobernador lamentó esta reapertura “ a medias” y le exigió al Ayuntamiento de Puebla que pronto resuelva el problema para que el primer cuadro de la ciudad pueda ser abierto como se debe. en beneficio de la ciudadanía.

"Ya di la instrucción de podernos enterar de qué se trata, es inadmisible que después de estar así para poder desarrollar una gran obra ahora el Zócalo se reabra con ese tipo de cosas, de verdad que no, yo lamento mucho que eso esté ocurriendo y tiene que haber una solución al respecto" indicó el funcionario.

¿Qué ha hecho Miguel Barbosa?

Barbosa ganó las elecciones del 2018 por la gubernatura de Puebla

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, es un político representado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y desde el 1 de agosto del 2019 es gobernador de Puebla.

Miguel Barbosa tiene una larga carrera en la política, pues fue Diputado federal del 2000 al 2003, en ese entonces impulsó el tema de transparencia y acceso a la información pública. También fue senador del Congreso de la Unión de 2012 a 2018, además fue presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República de 2014 a 2015.

