Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla dio positivo a Covid-19

Se encuentra sin síntomas aparentes y en confinamiento

En las primeras horas de este lunes 17 de enero y en medio de la cuarta ola de contagios por coronavirus en México, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa confirmó que dio positivo a Covid-19.

El mandatario poblano lo comunicó personalmente a través de una video conferencia en donde aseguró que tiene una buena condición de salud y que ya se encuentra en aislamiento cumpliendo así con lo estipulado por la Secretaría de Salud Federal.

El anunció de Barbosa contrasta con la noticia que también te dimos a conocer hoy en La Verdad Noticias ya que contrario a esto, AMLO ya se reincorporó a sus actividades y a la mañanera, tan solo una semana después de dar positivo a covid.

"No nos vamos a doblar": Miguel Barbosa

Como te explicábamos al principio de la nota, fue a través de una video conferencia tranmitida en la página de Facebook del Gobierno de Puebla que el ejecutivo estatal dijo, "Quiero informar que me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus, estoy en mi casa, la casa de ustedes trabajando, no tengo ningún síntoma por el cual esté alterada mi salud, me siento muy bien, estoy oxigenando bien, temperatura bien, estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy leves de este padecimiento".

Al mismo tiempo Barbosa destacó que la población debe atender los protocolos sanitarios para reducir al mínimo la posibilidad de contagio y adelantó que mientras lleva su confinamiento estará trabajando remotamente.

"Hay que cuidarnos más no bajar la guardia, hay muchas personas que tenemos que seguir trabajando del diario inclusive en este momento aquí confinado en mi hogar y todo por zoom y lo hacemos con el ánimo de que las cosas sigan mejor", finalizó.

Panorama Covid en México

El último reporte de la Secretaría de Salud confirmó que la entidad rebasó este domingo 4 millones 368 mil casos totales y acumula 301 mil 410 muertes derivadas de los contagios por Covid-19.

Tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 19 mil 132 infectados nuevos y 76 lamentables defunciones, por lo que la tendencia de contagios sigue a la alza en la mayor parte del territorio nacional.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.