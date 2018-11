Michelle Obama revela impactante secreto del nacimiento de sus hijas (VIDEO)

Michelle Obama, la esposa del famoso ex presiden te de los Estados Unidos: Barack Obama, quien quedó marcado en la historia por ser el primer presidente de origen afroamericano de ese país, por lo que su esposa se convirtió en la primera dama, y a pesar de la intolerancia y racismo de la mayoría de la población de EU, la pareja de gobernantes sigue siendo una de las más queridas del país.

Hace unos días la famosa política hizo una revelación que sorprendió a todos.

“Creo que es lo peor que hacemos las unas a las otras como mujeres: no compartir la verdad acerca de nuestros cuerpos y cómo funcionan.”

Michelle Obama ofreció una entrevista para el programa “Good Morning America” donde discutió con los presentadores acerca de varios temas, y uno de ellos fue la maternidad, que aprovechó para hacer grandes revelaciones de su propia vida.

La famosa política, quien también es abogada, confesó que hace aproximadamente 20 años sufrió un aborto involuntario y por las secuelas de este, confirmó que tuvo que recurrir a la fertilización “In vitro” para concebir a Malia y Sasha, sus dos hijas con el ex presidente Barack Obama.

Te puede interesar: Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles de hoy 10 de noviembre ya están aquí

Michelle Obama dijo que hizo públicos estos sucesos de su pasado para concientizar a las mujeres acerca de las dificultades que trae un embarazo y que no se sientan culpables si algo sale mal por su falta de experiencia.

“Entonces no era consciente de que era algo que sucedía con relativa normalidad. Pensé que había fallado porque no sabía lo comunes que son los abortos involuntarios. No hablamos lo suficiente de ellos”