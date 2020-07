Mhoni Vidente: En agosto dos importantes políticos de México morirán ¿asesinados?

Mhoni Vidente: En agosto dos importantes políticos mexicanos morirán

La noticia de la muerte de dos importantes políticos mexicanos que cimbrarán al país durante el mes de agosto son parte de las predicciones realizadas por la tarotista Mhoni Vidente; según lo revelado una de las dos personas sufrirá un atentado en el que inevitablemente perderá la vida.

El segundo político según manifestó la cubana y al que ya con anterioridad había hecho referencia se trata de Emilio Lozoya, quien por su enfermedad agravará y perderá la vida, en el caso del atentado, dijo, que el país se consternará por el famoso personaje.

En su video de predicciones lanzado en su canal oficial de Youtube, la famosa Mhoni Vidente señaló que se tratará de un ex Presidente, un ex Gobernador o político de alto rango en el país.

Esta carta me dice que un presidente, un ex presidente, un ex gobernador o alguién muy importante del poder va a morir lo van a matar, va a ser un atentado en el país de México, muy fuerte, de que va a ser algo muy trascendental que va a marcar la historia, compartió la vidente en el minuto 2:30 de su video.

En sus revelaciones Mhoni también compartió que estos terribles hechos que harán tambalear a México sucederán en el mes de agosto y también recientemente habló sobre Emilio Lozoya, quien ha sido extraditado al país y asegura que la muerte podría estar cerca al señalar que no le queda mucho tiempo de vida.

En el caso de Emilio, la cubana señaló que él no será asesinado, que su fallecimiento será consecuencia de las enfermedades que ya tiene y que han venido deteriorando su estado de salud pese a las atenciones médicas recibidas.

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido el 12 de febrero en Málaga, España, por la Interpol y la policía de ese país, de acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El ex funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto está acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ambas órdenes derivan de la venta de la planta de Agro Nitrogenados y el caso Odebrecht, del cual supuestamente recibió 10 millones de dólares a cambio de sobornos para beneficiar a la empresa brasileña con contratos.