"Mexico ya no es tierra fértil para genocidio, ni para canallas que lo imploren", responde AMLO a conservadores y militares trasnochados

El presidente AMLO hizo énfasis en que México ya no es tierra para canallas.

Desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador puso el punto sobre las íes, en relación a lo dicho por el general Carlos Gaytán Ochoa, en un discurso que ofreció el pasado 22 octubre en la SEDENA: “creo que es importante hablar con claridad. Al pan, pan; al vino, vino. Cuentas claras y chocolate espeso. Nada de indefiniciones, en política la indefinición suele ser funesta, hay que tener mucha claridad”.

En su conferencia mañanera destacó: “y por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado; no existen condiciones, eso es lo que digo, no hay esas condiciones, para que no se caiga en esa tentación”, resaltó.

Además puntualizó: “Y surge esto también porque la declaración del general es imprudente. Tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse, pero si leen ustedes el texto hay una actitud poco mesurada.

“Recuerdo algo que dice, hay una ideología dominante, que no mayoritaria. Un lenguaje bastante, bastante, bastante conservador, y estamos enfrentando eso también con la transformación”, puntualizó.

Dijo que “estamos enfrentando eso también con la transformación. Es que lo de Culiacán sacó a flote muchas cosas, por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre, pero permitió poner en la superficie muchas cosas”.

“Imagínense, diciendo que había que atrincherarse en Culiacán y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley, y que nos faltaron pantalones; y eso entendido o interpretado como una ofensa al Ejército ¿Por qué sale todo esto?”, añadió.

“Porque hay una nueva política. Anteriormente se apostó a la aniquilación del contrario y eso no va a volver a suceder; y esa mentalidad desgraciadamente se estableció en ciertos sectores muy conservadores, autoritarios”, destacó.

“Entonces, cambiar eso por el respeto a los derechos humanos, por cuidar la vida, lleva tiempo, es un proceso. Afortunadamente la mayoría de la gente -que es lo que digo en mi mensaje- nos está apoyando, nos está respaldando; y cuando hablo de la mayoría del pueblo de México desde luego que incluyo a los soldados, que son pueblo uniformado”, dijo.

“Sin embargo, se creó ese pensamiento autoritario, reaccionario durante el periodo neoliberal; además, arriba de los que daban las órdenes, no de los que iban a terreno, porque así cualquiera puede presumir de valiente. Entonces, por eso esta situación”, corroboró.

Pero ayer mismo también dije que no había nada que temer, resaltó, al recordar que antes a los enemigos los mandaban a la llamada “Siberia mexicana, el entonces territorio de Quintana Roo”.

“Y hay algunos que no quieren entender que esto ya cambió, pero hay otros que no se dan cuenta porque siempre hay burbujas, hay analistas políticos, columnistas que no conocen el país, que nunca han ido a los pueblos, que no hablan con la gente, entonces no tienen elementos como para comprender que se están dando reacomodos, que hay otras condiciones que no existían anteriormente.

“Lo de las redes sociales fue una revolución o fue lo que impulsó la revolución de las conciencias, es todo un fenómeno, porque antes ¿quiénes opinaban? Muy pocos, muy pocos en los medios de información, ahora todos opinan, se multiplicaron las opiniones, es un fenómeno, cada ciudadano es un medio de comunicación.

“Entonces, es no cuestionar para nada, mucho menos, repito, censurar, es: Oigan, no son nada más ustedes, ya no es aquello de que la política es asunto de los políticos o la información es asunto de los periodistas; no. O el gobierntpoo es asunto de los gobernantes; no, es asunto de todos. Entonces, ese es el fenómeno.

“Y lo que estoy planteando es eso: qué equivocados están los conservadores y sus halcones. No estoy hablando de los halcones de la llamada delincuencia organizada, los que están en las gasolinerías avisando quien entra y quién sale de un pueblo, estoy hablando de los que tienen esa mentalidad autoritaria.

“Pudieron cometer la felonía -porque la historia es la maestra de la vida- de derrocar y asesinar a Madero al presidente Francisco I. Madero porque este hombre bueno, que sin duda lo era, un hombre bueno, ‘Apóstol de la Democracia’, no supo o las circunstancias no se lo permitieron también apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara.

“Ustedes saben que cuando triunfa el Maderismo había la posibilidad de tener la alianza con el movimiento campesino, con Zapata. Se vieron, Zapata, creía en Madero, Madero lo mismo.

“Hay correspondencia donde Madero lo invita a ir a los baños termales de Tehuacán, Puebla, pero se esmeraron los adversarios en separarlos.

“¿Y qué pasó? Madero tuvo que apoyarse en los militares más represores: Blanquet, Huerta, todos ellos, Cárdenas, que fue el que participó en el asesinato directo de Madero, todos ellos, inclusive hasta Bernardo Reyes, se habían formado y habían obtenido fama por participar en masacres, en la represión de indígenas yaquis, mayas, de ahí venían, vean la historia de cada uno de ellos”, resaltó sobre el tema.