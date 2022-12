México y Estados Unidos “no se deben divorciar”, señala exembajadora

De acuerdo con la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, estos países son como una familia, por lo que no se deben divorciar, ya que una separación en temas económicos y sociales representaría un problema para ambos gobiernos, según explicó.

“Cuando pones toda la relación en contexto, es de vital importancia. Tiene buenos y malos momentos, pero al final trabajamos juntos porque no puedes divorciarte de tu familia y no puedes divorciarte de un vecino con el que compartes tantas cosas”, dijo la ex diplomática sobre las relaciones entre ambos países.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió al asesor de Joe Biden, Chris Dodd, en Palacio Nacional, donde sostuvieron un encuentro con motivo del 200 aniversario de las relaciones entre Estados Unidos y México.

Lazos entre México y Estados Unidos

En el marco de los 200 años de relaciones bilaterales, Roberta Jacobson, ex embajadora estadounidense en #México, acusa que #AMLO busca “provocar” y crear frustración en #EstadosUnidos.



Conoce más: https://t.co/Z9BR91CBNK pic.twitter.com/NPavs5kVa3 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 12, 2022

La exembajadora explicó, durante una entrevista con El FInanciero, que puede haber diferencias en las políticas de México y Estados Unidos, sin embargo, dijo que los lazos que unen a estos países son más fuertes que cualquier desencuentro. Por ello, señaló que en ocasiones no entiende algunas posturas de AMLO.

“Las invitaciones de líderes de Cuba o Venezuela, comentarios sobre la Estatua de la Libertad y nuestra situación de derechos humanos. Eso me parece que crea mucho ‘ruido’ en la relación”, sostuvo la ex embajadora norteamericana. Recordó que AMLO le dijo que sabía de la importancia de estas relaciones diplomáticas.

La ex diplomática sostuvo que, viendo hacia el futuro de la relación, hay dos temas que son prioritarios. Uno de ellos tiene que ver con el flujo migratorio en la frontera entre ambos países, ya que es un tema primordial que requiere de la colaboración de México y Estados Unidos para ser atendido.

Cumbre en México

Les comparto las cartas que intercambiamos con el presidente Biden con motivo de los 200 años del inicio de nuestras relaciones diplomáticas.https://t.co/8v6l53Nso8https://t.co/1JCP93bMC5 pic.twitter.com/OBMznU7OD0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 12, 2022

Cabe señalar que en 2023 se reunirán AMLO, Joe Biden y Justin Trudeau en México, para la reunión conocida como la Cumbre de Los Tres Amigos.

