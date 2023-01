México tendrá un sistema de salud mejor que Dinamarca: AMLO

"México no tendrá un sistema de salud de primera como el que tiene Dinamarca, sino “mejor”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar la implementación del Programa IMSS-Binestar en Michoacán para proporcionar servicios de salud gratuitos a la población sin seguridad social, el mandatario federal dijo que esto se logrará, porque no hay limite presupuestal para tener un sistema de salud mucho mejor que Dinamarca.

“No va haber límite de presupuesto, es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera. Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, no, ya ahora lo estoy pensando mejor, y no va a ser como el de Dinamarca, va ser mejor que el de Dinamarca”.

En este sentido, comentó que pese que aún faltan 400 médicos especialistas, se ha avanzado con las convocatorias emitidas el Gobierno Federal. Dijo que casos, como el municipio de Buenavista, Michoacán, ha sido complicado pero están buscando "convencerlos y tratarlos, mucho, pero mucho muy bien, requete bien".

En cuanto a medicamentos, López Obrador reiteró que se lograron acuerdos con la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para hacer compras consolidadas de medicamentos en diversdas partes del mundo y ya se adquirieron fármacos para este año y el 2024.

"Ya no nos van a faltar los medicamentos y desde luego con ahorros considerables, ya les puedo decir que con un poco más del presupuesto que antes ejercía, vamos a tener todos los medicamentos para entregarlos de manera gratuita. Ya estamos quitando las cajas este registradoras en los hospitales ya no hay caja. Ya no se cobra por la atención médica ni por los medicamentos".

El político tabasqueño dijo que otro punto fundamental tiene que ver con los trabajdores de la salud, quienes son "el alma de un hospital".

En ese sentido, señaló que médicos, enfermeras, camilleros y demás personal de las salud no deben preocuparse por la transición a la federalización del sistema de salud, ya que se van a respetar los años de antigüedad y demás prestaciones laborales. Además, de que se basificará a todos los trabajadores que están bajo contrato.

"Aquí quiero agradecer a los dirigentes sindicales porque nos han ayudado al principio, había temor, había desinformación de que cómo vas a pasar del sistema de salud al IMSS Bienestar y de su tiempo trabajado, su antigüedad, van a perder todo, les van a quitar hasta el salario, no, van a mejorar todos los trabajadores", aseveró.

