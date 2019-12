"México salvó mi vida", revela carta de Evo Morales a AMLO

"México salvó mi vida", dicta carta de Evo Morales a AMLO

Luego de que la Fiscalía bolivariana diera a conocer la orden de aprehensión en contra del expresidente del país andino, Evo Morales, el gobierno de México reveló la carta de despedida que Morales escribió a Andrés Manuel López Obrador.

Mediante el escrito, Evo Morales agradeció al gobierno mexicano no sólo el asilo que éste le brindó por poco menos de un mes desde su llegada el pasado 12 de noviembre, sino también por haberle salvado la vida tras el golpe de estado en Bolivia.

A continuación te dejamos el texto íntegro que Evo Morales escribió para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle a su persona, al pueblo y al Gobierno de México, mi más sincero agradecimiento por su apoyo y solidaridad. Desde el primer momento en que se consumó el golpe de Estado en mi país, recibí el abrazo de hermandad de los pueblos de nuestra América y el mundo. México, no sólo salvó mi vida, sino también me ofreció cobijo y me acogió con gran calidad humana, durante el último mes”.

“En este tiempo me sentí como en casa, compartí con su pueblo su rica gastronomía, sus costumbres y sus formas de vida, aprendí mucho más de la cotidianidad y de la gran riqueza de esta hermana nación".

"México es ejemplo de solidaridad internacional, su liderazgo más temprano que tarde, logrará la consolidación de los lazos de integración de la Patria Grande, en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades”.

"A tiempo de despedirme de usted, reitero mi eterno agradecimiento, con la plena convicción, de seguir luchando con el pueblo boliviano para recuperar la democracia y defender los más altos intereses de la Patria", finaliza el documento.

Giran orden de aprehensión contra Evo Morales por sedición y terrorismo

Las amenazas de Jeanine Áñez, Presidenta Interina de Bolivia, no fueron falsas, pues este miércoles 18 de diciembre se ha hecho oficial la orden de aprehensión para el exmandatario boliviano Evo Morales, quien se encuentra fuera de su país natal en calidad de asilado político en Argentina.

Jeanine Áñez, gestionó la orden de aprehensión contra el expresidente de Bolivia, basada en una evidencia tomada en video, donde se escucha a Evo Morales dar órdenes y consejos, sobre cómo realizar bloqueos en la conflictiva Bolivia, para poder detener el gobierno interino.

