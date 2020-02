México paraíso de los hackers

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, diputado Benito Medina Herrera (PRI), aseguró que en México falta una estrategia para contratacar las irrupciones cibernéticas, sólo se reacciona cuando suceden, se requiere de un “paraguas” para estos problemas que son parte de la seguridad nacional.

Durante el conversatorio “Retos de la ciberseguridad en México”, enfatizó que la protección no es un gasto, es una inversión debido a que “la seguridad cuesta”; además, la sociedad tiene que tomar conciencia de este asunto.

Como se sabe desde 2017 Pemex, detectó vulnerabilidades que no fueron atendidas, ni en esa época, lo que trajo como consecuencia que fuera “secuestrada” información a finales del año pasado exigiendo un monto de casi 5 millones de dólares, mismos que la titular de la Secretaría de Energía, Roció Nahle.

Conforme a las pesquisas, las herramientas que fueron usadas en el randsomwere, es posible que la información de Pemex fue vendida en la deep web y comprada por uno o varios hackers que vieron una oportunidad para ganar bitcoins.

Las grandes empresas que deben tener sistemas de protección, muchas veces no los adoptan. “Se piensa que no nos va a pasar lo que le pasa a otros por descuido, pero nosotros no tenemos medidas preventivas para actuar”, alertó el legislador.