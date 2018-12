México no va a deportar a las personas que están buscando asilo: AMLO y Ebrad

En su habitual conferencia matutina del viernes 21 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México protegerá los derechos humanos de los migrantes tras la medida de devolver a los migrantes centroamericanos para que esperen allí el desarrollo de su proceso de asilo en Estados Unidos.

"Queremos mantener una relación de entendimiento y amistad con el Gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo defender los principios de la política exterior de México", indicó AMLO en su rueda de prensa matutina.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que no se plantea ni se acepta que México sea Tercer Estado seguro.

"No se plantea firma de un acuerdo, no es un tratado... no seremos tercer país seguro (...) dimos a conocer un plan por razones humanitarias (...) México tendrá que definir si acepta o deporta a migrantes centroamericanos que están en territorio mexicano mientras siguen un proceso de asilo para llegar a Estados Unidos", aseguró Ebrard en conferencia de AMLO.

Ebrard resaltó que México, ante las nuevas medidas de Estados Unidos, se encuentra en la tesitura de "aceptar o deportar" a los migrantes, en su mayoría centroamericanos.

"No es la intención de México deportar estas personas. Si así lo fuere, ya se hubiera hecho", agregó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en conferencia con AMLO.

Añadió que el próximo lunes 24 de diciembre el Gobierno de México dará una postura "definitiva" sobre la medida, siempre considerando los derechos humanos.

"Deportar a las personas iría en contra del derecho de asilo y de las personas", agregó, respetando también el recientemente ratificado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Ebrard señaló que México y Estados Unidos tienen políticas migratorias casi "opuestas".