México no necesita aislamiento total por Coronavirus Covid-19: Hugo López Gatell

En la conferencia matutina se dejó claro que México no necesita un aislamiento total, así lo aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell luego de lo ocurrido en Italia, a causa del incremento de enfermos por Coronavirus Covid-19.

Sin crisis por Coronavirus Covid-19 en México

López-Gatell dijo, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que los casos confirmados de Coronavirus Covid-19 en México no ha llegado a números que ameriten medidas más drásticas, de hecho dijo que diferencia de otras epidemias, como la del 2009 con la influenza, no se tienen que tomar precauciones para todo el país.

Secretaria de Salud informa sobre medidas contra el Coronavirus Covid-19 en México.

Frente a AMLO, el Subsecretario dijo que por el momento ante la presencia del Coronavirus Covid-19 en territorio mexicano no se tiene que suspender clases, sin embargo, aclaró que solo en caso de ser necesario las clases quedarán suspendidas e incluso hasta los centros de trabajo, pero dejó claro que no es el momento puesto que no se amerita.

De hecho, López-Gatell dijo que México se comenzó a preparar desde que en Wuhan, China, había registrado sus primeros 44 caso de Coronavirus Covid-19 , por lo que las medidas de prevención y control del covid-19 ya se tienen establecidas.

Ahora bien, lo que quiso dejar claro el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es que el número de casos confirmados México no es similar a la Italia puesto que en dicho país el escenario real es que una persona contagió a una persona a otra, y a otra, y a otra, por lo que ya no es posible hacer una contención absoluta entonces ya se requieren medidas más extremas de cierres absolutos de actividades económicas.

Enseñarán a prevenir el coronavirus

Algo que especificó el funcionario perteneciente a la Secretaría de Salud, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue que se lanzó un curso en línea para que la población en general, las empresas y el sector salud, aprendan sobre el coronavirus.

López-Gatell dijo que este curso dará los elementos que permitan comprender cómo se introduce y actúa el Coronavirus Covid-19 en el organismo y cómo limitar su propagación y contagio con los cuidados de las empresas e industrias.