México no importará el maíz transgénico de EE.UU.

AMLO asegura que México no aceptará el maíz transgénico

El presidente Andrés Manuel López Obrador le aseguró al secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, que México no importará el maíz transgénico para consumo humano. La afirmación del mandatario fue durante su conferencia mañanero desde el Palacio Nacional.

El jefe ejecutivo compartió detalles sobre su reunión con Tom Vilsack del lunes, donde destacó que estaba dispuesto a utilizar mecanismos del T-MEC para resolver las diferencias entre la Casa Blanca y el Gobierno mexicano.

“Estuvimos ayer con el secretario de Agricultura de EE.UU., platicamos bien, se le dio toda la información, y se está buscando una salida. Fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico, para el consumo humano”, señaló el presidente.

“Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco”, dijo.

AMLO propone revisar el maíz amarillo

El maíz amarillo suele sur utilizado para alimentar animales

López Obrador señaló que el maíz amarillo es utilizado para “forraje”, esto quiere decir para alimentar animales, por lo que destacó que es necesario revisar si este tipo de grano tiene afectaciones para la salud de los humanos, sin embargo, aclaró que “eso lleva tiempo, ofrecimos ampliar el plazo a dos años, para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje, o sea se puede importar, pero no para consumo humano”.

“No aceptamos maíz transgénico para consumo humano, y estamos buscando la forma de que ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite mayor productividad y otra cosa es la salud, y que, si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud”, señaló.

López Obrador utilizará mecanismo del T-MEC

El mandatario se dijo dispuesto a acudir a los mecanismos del T-MEC

Otro punto que el presidente destacó es que el T-MEC cuenta con “mecanismo para dirimir estas controversias”, no obstante, señaló que “nosotros tenemos elementos para defender el por qué no se permite el maíz transgénico. Vamos a esperar a ver si hay un acuerdo”, adelantó.

Por lo que descartó el utilizar los mecanismos del tratado de forma directa, pero sí recalcó que “si no se llega a ese acuerdo, hay paneles, y no alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decida, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”.

A diferencia de México, el gobierno de EE.UU. ha planteado el utilizar el T-MEC para abordar la resolución sobre el maíz transgénico en México, esto fue confirmado por el Tom Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos.

El secretario le ha comunicado al presidente “las profundas preocupaciones” de la Casa Blanca en torno a la ley que prohíbe el maíz transgénico en México en el 2024.

“El decreto (…) tiene el potencial para interrumpir sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos”, apuntó.

