México no está en emergencia como Europa; no habrá otra cuarentena, AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina, misma que es transmitida en las redes sociales de La Verdad Noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detalló que la República no está en una situación de alarma por la pandemia de Covid-19 como Europa.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre las medidas que tomará el gobierno federal ante el repunte de coronavirus en varios estados y sobre si han hablado de declarar un nuevo confinamiento.

“Nosotros consideramos que, a diferencia de Europa, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar comercios, no. No es necesario”, contestó.

México, aclaró, no está en una situación de alarma, pues “una cosa es Europa y otra, nuestro País”.

“Nada de toque de queda, nada de medidas autoritarias, no necesitamos eso. Si vemos que se genera una situación que amerite medidas especiales, aquí vamos a hacer un llamado, como lo hicimos desde el principio: dijimos vamos a guardarnos, y nos dio tiempo de tener las camas, los equipos, los especialistas”, dijo.

La estrategia del gobierno mexicano para enfrentar el rebrote de Covid-19 está focalizada en cada una de las entidades que han mostrado incremento en los casos.

“Ayer hablamos de eso en la noche, se analizó la situación estado por estado y se considera que vamos a seguir aplicando las medidas, apoyando a los estados en los que ha habido un crecimiento de infecciones, donde ha habido más contagio, afortunadamente no es un asunto generalizado, hay estados en que no hay aumento”, dijo.