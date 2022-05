“México no es nuestro patio trasero, son nuestros amigos": Biden este 5 de mayo

El presidente estadounidense, Joe Biden, lanzó un mensaje de amistad hacia México desde la Casa Blanca, con motivo de la celebración del 5 de Mayo, acompañado por el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, así como otros diplomáticos, alcaldes, abogados, comunicadores, maestros y ciudadanos de ascendencia mexicana.

Biden recordó cuando el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la oficina Oval en noviembre pasado y le comentó que admiraba a Franklin D. Roosevelt, luego de ver un retrato de él.

"Me dijo que lo admiraba porque fue el presidente que lanzó una política de ‘buena vecindad’ entre nuestras naciones. Yo le dije que hoy en día somos más que buenos vecinos, somos amigos genuinos, socios con lazos fuertes y mutuo respeto y un compromiso por nuestra seguridad y futuro. No son nuestro patio trasero, son el patio de enfrente".

Cabe señalar que, como informamos en La Verdad Noticias, Esteban Moctezuma, embajador de México en EU, da positivo a COVID-19, por lo que lamentó no poder asistir a la ceremonia del 5 de mayo en La Casa Blanca.

Beatriz Gutiérrez Müller en Washington para ceremonia 5 de mayo

Beatriz Gutiérrez Müller llegó Washington esta mañana.

Joe Biden y su esposa, la primera dama Jill Biden, encabezaron la ceremonia donde también estuvo presente la esposa del presidente López Obrador.

Beatriz Gutiérrez Müller llegó Washington esta mañana para participar en las celebraciones por la Batalla de Puebla y reunirse con Jill Biden en la Casa Blanca.

Joe Biden habla sobre migrantes

Anunció la creación de un museo del Instituto Smithsoniano.

Biden agregó que están arreglando el sistema migratorio: "como dije en mi informe del Estado (State of the Union), podemos asegurar nuestras fronteras sin apagar la llama de la libertad (…) somos una nación de inmigrantes. Los decimos, pero actuamos como si no fuera cierto, y esa es nuestra fuerza".

Adelantó que busca fortalecer las políticas de apoyo a los llamados dreamers y otros migrantes que ya trabajan en Estados Unidos, desde el Congreso estadounidense.

Y anunció la creación de un museo del Instituto Smithsoniano con temática latina en Washington.

«Vamos a celebrar», concluyó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!