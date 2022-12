México está aislado en el concierto mundial por errática política internacional: Creel

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso | Twitter: @SantiagoCreelM

El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, Santiago Creel Miranda, lamentó que México se quede solo en el concierto de las naciones como consecuencia de la errática política exterior del gobierno actual.

Porque, dijo, incumple con los principios de no intervención y respeto a los derechos humanos.

“Es lamentable, porque México se empieza a aislar del resto del mundo no solamente en la parte meramente diplomática, también en la parte económica. Hay que ver que tenemos problemas con el cumplimiento de tratados internacionales”, destacó.

"Ejemplos de ello, dijo, son las diferencias de este gobierno con el de España y la intervención directa en Perú, una injerencia que no habíamos visto en otras circunstancias”.

“Los pueblos no se alejan, nosotros no vamos a estar lejos del pueblo del Perú, no vamos a estar lejos del pueblo de España, esto es una coyuntura, pero es una coyuntura que tiene consecuencias económicas, políticas, diplomáticas y que hacen ver a México, cada vez, con un menosprecio”, detalló.

El también diputado panista expresó que la integración del Comité de Evaluación que propondrá a los candidatos a nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) deben ser personas con experiencia, capacidad y solvencia moral.

Manifestó que estas características las puede observar en María Esther Azuela Gómez y Sergio López Ayllón, propuestos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para formar parte de dicho Comité.

Aunado a lo anterior, reprobó la actitud del presidente López Obrador acerca del atentado contra Ciro Gómez Leyva, al asegurar que es gravísimo desde el punto de vista humano, pero también contra la libertad de expresión.

“Y quiero, como diputado federal del PAN, reprobar la actitud del presidente López Obrador que ha tenido ante los lamentables y reprobables acontecimientos sucedidos en contra de Ciro Gómez Leyva”, añadió.

Expresó su opinión sobre el balance de este año legislativo, el cual calificó de claroscuros: lo positivo fue la labor de contención para impedir las reformas eléctrica y electoral; lo negativo, es que no se aceptó una sola iniciativa de los grupos parlamentarios de oposición.

Creel Miranda indicó que no se hace lo importante para la gente, como es detener la violencia y mejorar la economía, la salud y la educación.

