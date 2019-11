México espera que Evo Morales acepte asilo político y convoca reunión urgente con OEA

El Gobierno de México ha hecho un ofrecimiento al Evo Morales para darle asilo político después del lamentable golpe de estado que sufrió en Bolivia, por lo que durante la mañana y desde Palacio Nacional, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que el país se encuentra en espera de la respuesta del expresidente boliviano.

Frente a los medios de comunicación Ebrard dijo que México ha pedido la solidaridad internacional y añadió que están en “todavía no la tenemos (respuesta) , pero en cuanto la tengamos la daremos a conocer. (El asilo) es una tradición mexicana que data desde la política exterior desde la doctrina Estrada, y desde los años 30”.

Así mismo, el Secretario de Relaciones Exteriores calificó lo ocurrido en Bolivia como un pleno “golpe de Estado”, debido a que fue el ejercitó quien solicitó la renuncia del presidente, por ello es que Marcelo Ebrard anunció que México solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión urgente para pronunciarse sobre este caso.

Ebrard dijo: “Vamos a solicitar una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque hubo silencio y el primer artículo es sobre la defensa de las libertades y la democracia. Demandaremos y propondremos una reunión para pronunciarse sobre ello. Lo acontecido fue un retroceso para el continente y México debe hacer su valer su voz”.

En cuanto a lo que sucederá en Bolivia el Canciller mexicano dijo que México se mantendrá pendiente de todo lo que ocurra con el gobierno de Bolivia después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, así como del vicepresidente Álvaro García Linera, quien constitucionalmente debía asumir el reemplazo.

Algo que dejó en claro, es que el Gobierno de México no vería con buenos ojos un gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo, por lo cual, no aceptaría a un gobierno de carácter militar.