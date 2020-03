México desmiente que envié personas con coronavirus a El Salvador

De manera rotunda el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, desmintió que México haya permitido que salga un vuelo hacia El Salvador con personas infectadas con Coronavirus Covid-19, puesto que es inaceptable que una negligencia como esa se permita conociendo la situación actual.

Hugo López-Gatell dijo que el supuesto vuelo de México al Salvador es absolutamente falso, “tenemos los mecanismos de inteligencia epidemiológica que nos permitieron hacer los enlaces correspondientes en un tiempo inmediato” añadiendo “conocimos la verdad de la situación”.

Resulta ser que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijera que “autoridades mexicanas eran irresponsables” ya que habían permitido que 12 personas “confirmadas” por permitir el abordaje de 12 personas confirmadas con el nuevo coronavirus y enviarlas infectadas a su país de origen.

Ahora bien, el Gobierno de México ha señalado por medio de López-Gatell que los hechos fueron: 12 personas de El Salvador llegaron a la Ciudad México desde Chicago, Estados Unidos, lugar donde incluso se han cancelado la entrega de visas y tramites por coronavirus.

Estas 12 personas estuvieron a la espera de abordar un vuelo programado hacia El Salvador, pero como dicho país ya no recibirá ningún vuelo de otro país entonces dicho viaje fue cancelado.

Lo anterior significa que jamás abordaron un avión, además en México se corroboró que las personas salvadoreñas no tuvieran síntomas compatibles con el Coronavirus Covid-19 al no darse el caso no fue necesario aplicarles la prueba.