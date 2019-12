Mexicanos podrían enviar “si quieren” a Felipe Calderón a la cárcel

El ex presidente de México, Felipe Calderón, podría estar tras las rejas si los mexicanos se unen para acusarlo por los delitos que se cometieron por ex funcionarios de su gobierno como Genaro García Luna, quien es acusado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo de hacer declaraciones falsas.

En la conferencia mañanera, el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no se incurrirá a ningún ex presidente que haya incurrido en algún delito durante su gestión, esto tras las declaraciones de Felipe Calderón donde asegura desconocer los “tratos” que hizo García Luna con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A pesar de que AMLO aseguró que ayudará en todo lo necesario a las autoridades de Estados Unidos con el caso de corrupción de García Luna, el mandatario reveló que la única posibilidad de que se juzgue a los ex presidentes de México, como Vicente Fox o Felipe Calderón, es si los mexicanos se organizan y comienzan con las demandas necesarias para que “paguen” sus crímenes a la sociedad.

“En este caso son los ciudadanos, las otras (consultas) que se organicen los ciudadanos y que empiecen a hacer los trámites, a recoger las firmas y adelante, son libres", declaró AMLO.

¿AMLO EN CONTRA DE CALDERÓN?

Desde que llegó al poder el 1 de diciembre de 2018, AMLO ha dado a conocer que su intención no es llevar a juicio a los ex presidentes de México, ya que eso podría “darle popularidad” y perdería tiempo haciendo otro tipo de actividades que se necesitan para trasformar a México y lograr un crecimiento en varios aspectos de la sociedad y económicos.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO revela corrupción: Segob entregó 2 mil millones a García Luna

“No vamos a encubrir a nadie, no es perdonar, es no encubrir (...) hemos decidido cooperar en la investigación en lo que se solicite, no iniciar nosotros ninguna investigación”, aseguró en la conferencia matutina realizada en el Salón Tesorería del Palacio Nacional ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana