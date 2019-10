Mexicanos piden #AMLOFest3 el 1 de diciembre, para el informe de gobierno

A través de redes sociales, miles de mexicanos piden que se lleve a cabo un #AMLOFest3 por el 1 de diciembre, día en el que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cumple exactamente un año como presidente de México.

Con la etiqueta #AMLOFest3, en Twitter, han vuelto tendencia el tema, logrando que cada vez más usuarios, se sumen a la convocatoria, pues quieren apoyar al presidente en un día tan importante, mismo que buscó durante casi 20 años, luego de padecer el robo de la presidencia en 2006.

“AMLOVERS @lopezobrador_ nos lee.

Sabe que queremos festejar el 1 de dicembre, y puso sobre la mesa el #AMLOFest3

Se va a hacer o no se va hacer el #AMLOFest3?

Levante la mano quien esta de acuerdo!” se escribe en una publicación que tuvo mucha respuesta por parte de los mexicanos.

“Que se haga

#AmloElPuebloTeApoya

#AMLOEstamosContigo” respondió otro usuario.

Todo esto surgió luego de que el mismo AMLO, dijo que probablemente, ofrecerá un informe en el Zócalo de la Ciudad de México, dejando de lado el lugar tradicional para este evento,

“Estoy por decidirlo, para informar a todos los mexicanos”.

Aseguró que no será una fiesta, pero no faltarán los músicos, “¿Por qué no vamos a tener músicos? Puede haber bandas, música del país”.

