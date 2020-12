Menores con discapacidad recibirán terapia de Teletón:AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que suscribirá, como única excepción, un acuerdo para que un millón de niñas y niños con discapacidad que reciben apoyo del gobierno federal además puedan recibir terapia en un centro Teletón, lo cual está recibiendo críticas en redes sociales porque siempre estuvo en desacuerdo con este proyecto de Televisa y otros medios de comunicación.

Al enviar un videomensaje por el arranque del Teletón, el titular del Ejecutivo expresó que este apoyo será una excepción porque la política de su administración es la entrega directa de recursos, sin triangulación, a quienes más lo necesitan, como lo ha dado a conocer La Verdad Noticias.

“Va a ser una excepción porque hemos decidió que desde que llegamos al gobierno, no triangular el apoyo, no entregar apoyo a la gente que lo necesita a través de intermediarios o de organizaciones sociales o ciudadanas, o ONG, no queremos apoyar de manera directa, que el adulto mayor, el estudiante, el niño o la niña con discapacidad, reciba su apoyo de manera directa, en el caso del Teletón va a ser una excepción”, aseveró el presidente.

AMLO y el Teletón ¿ahora sí?

Dijo que se siente muy orgulloso porque su administración apoya, por medio de la pensión universal, a un millón de niñas y niños con discapacidad, pero eso no es suficiente.

“Es muy importante la rehabilitación porque hay discapacidad leves que no se atienden y se convierten en discapacidades graves y no se atienden porque no hay posibilidad de recibir terapia y eso es lo que hacen en los centros Teletón”, dijo AMLO.

El presidente López Obrador destacó que firmará este convenio con la Fundación Teletón porque tiene confianza en los directivos sobre todo en el presidente de Teletón -Fernando Landeros- que es un hombre lleno de bondad, con dimensión social y además porque existen todas las instalaciones y consideramos que pueden ser más utilizadas sin que les haga falta el apoyo a niños de diversa edad.

El mandatario hizo un llamado a participar en el Teletón, porque “es una labor muy noble y muy humana, ayudar a personas con discapacidad”.

