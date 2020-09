Memes de la negativa del INE a México Libre como partido ¡Calderón es HUMILLADO!

Felipe Calderón terminó por convertirse en el protagonista de divertidos memes, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) le negó el registro a México Libre como partido político.

Aunque Margarita Zavala anunció que México Libre impugnará la “absurda decisión” del instituto, luego de descartar su registro,usuarios festejaron la votación contra la organización a través de memes.

Siete de los consejeros votaron en contra de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (México Libre)”, mientras que cuatro lo hicieron a favor. Por ello, la organización de los Calderón Zavala quedó fuera del ecosistema de partidos.

Memes sobre el rechazo de México Libre

El fin de Felipe Calderón y México Libre

En tanto, usuarios de redes celebraron lo que denominó como el fin de “la carrera política de Felipe Calderón y Margarita Zavala” con la misma efusividad que el director técnico del América, Miguel “El Piojo” Herrera.

Calderón termina humillado en redes

El festejo llegó hasta Mickey Mouse, el Capitán América y Popeye, quienes fueron convocadas por una usuaria para bailar como lo harían personajes de series animadas en el mundo real.

Se la acaba de pelar México Libre. A BAILAAAAAAR pic.twitter.com/EF6eUmtVir — Rodri vive en una Sociedad (@CafeSlava) September 5, 2020

Más bailes no se hicieron esperar. “Nada me pone de mejor humor que enterarme de que México Libre no obtuvo registro”, comentó otra internauta.

También hubo invitaciones para celebrar en el Ángel de la Independencia y dar aplausos como si se tratara de una premiación el rechazo de México Libre que promueve Felipe Calderón.