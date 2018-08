Medios de comunicación del Estado donde podrían volver Vivó y Aristegui, consideró el periodista Enrique Muñoz

El periodista Enrique Muñoz Ramírez, prestigiado conductor de radio y televisión, afirmó que sería saludable que tanto José Gutiérrez Vivo y Carmen Aristegui vuelvan a conducir programas radiofónicos o de otra índole, tal y como lo comentó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con La Verdad durante una conferencia de prensa donde se dieron a conocer los detalles del premio de periodismo “Heineken”, afirmó que “vamos a ver que se le ofrece, yo trabaje con él 24 años, es un tipo con el que crecí, le tengo una enorme gratitud, me gustaría que volviera, ocupar espacios informativos, creo que lo requiere la sociedad, sobre todo un hombre tan crítico y tan independiente como lo es José Gutiérrez Vivó.

Reiteró que le encantaría que volviera, ojalá que así sea, “ojalá que haya un medio y un espacio donde se pueda desarrollar”.

“Por mí bienvenido, es un hombre que admiro y lo he querido mucho, destacó. Tú sabes que con él me hice. Saliendo de la escuela en 1985, pase un corto tiempo en Radio UNAM, pero periodísticamente me inicié con él, hablando periodísticamente, que vuelva, sería sano para todos.

Al preguntársele dónde, en qué empresa radiofónica o de televisión pudieran llegar y que esto sería como un respaldo por parte del futuro presidente para respaldar su gobierno, contestó: “eso está por verse ¿La pregunta es esa, a dónde van a volver?

Vamos a ver si les conviene

Y agregó: “Me parece que Andrés Manuel como jefe de Gobierno, como jefe de Estado, podría poner a su alcance los medios estatales, estamos hablando de Radio Educación, etc., vamos a ver así a ellos, a Carmen Aristegui, a José, les conviene, les interesa, yo creo que cualquier espacio es bueno, no es despreciable ninguno, vamos a ver si se da en esos términos, o vamos si una empresa privada, de cualquier manera su llegada como la llegada de cualquier comunicador es bienvenida, entre más voces, entre más podamos incidir en la vida de este país, es mejor, hay más democracia”, concluyó.

Como se sabe, AMLO se comprometió a “libertad completa, respeto al derecho a disentir, a la crítica. No habrá censura. No habrá casos lamentables como lo que sucedió cuando le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivó, ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui, eso no va a suceder”.