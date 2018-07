Meade abrirá su despacho privado de consultoría tras las elecciones.

Jose Antonio Meade, excandidato a la presidencia de México ha decidido emprender su propio negocio abriendo su propidespacho privado de consultoría en México, aseguró el analista Enrique Galván Ochoa a la Jornada.

“Regresó a México José Antonio Meade después de los días de descanso que pasó en Acapulco y luego en Nueva York. Sus planes inmediatos —según personas de su entorno— consisten en establecer un despacho privado de consultoría. No le faltará clientela. Cultivó muchos contactos en sus muchos años de servicio público. Todavía no hay nada concreto de la invitación que AMLO anunció para reunirse con él y Ricardo Anaya”.

De igual forma comento que no le va a resultar sencillo a Meade tener éxito en la consultoría, ya que es un negocio en gran medida dependiente de las relaciones que se tengan en el poder político. Las pregunta que es si Meade las tiene con los colaboradores del nuevo gobierno.

“El mundo de Meade ya no existe. El entorno en el que nació y creció como funcionario excepcional desapareció”, dijo Ochoa.

“No será sencillo para los actuales integrantes del gobierno reinventarse como consultores. El problema para ellos es que se quedaron, todos, colgados de la cerca de púas y con los huevos irremediablemente dañados. Se lanzaron tras la vaquita amorosa llamada Presidencia de México y no les alcanzo”, comentó.

La situación de los actuales despachos de consultoría será peor que la de Meade y los nuevos participantes en la industria. Los que apenas van a entrar al negocio podrán operar con estructuras de costos muy bajas, mientras que las empresas ya existentes operan con costos elevados, en no pocos casos con derroche, por lo que deberán realizar ajustes de costos, en sí mismos carísimos, que podrían dejarlos en la ruina muy rápidamente.

Ochoa comenta que al menos en los primeros años del gobierno de AMLO, no tendrán clientela ni del sector público, donde nadie les conocerá ni, tampoco, del sector privado, donde no serán útiles dado que no tienen relaciones con la nueva administración.

“Hace bien Meade en quedarse en México a trabajar como cualquier mexicano. Los que se vayan al extranjero entre los actuales funcionarios no podrán evitar que sobre ellos caiga la sombra de la sospecha de que se enriquecieron indebidamente”, enfatizó.

“No le va a resultar sencillo a Meade triunfar en un negocio que conoce bien, pero desde fuera. Se le va a dificultar tener éxito porque nunca ha sido comerciante, porque operará en un ambiente político desconocido para él, porque no va a bastar para que se le contrate con exhibir su pasado de brillante funcionario público, porque emprender un negocio desde cero y sin contactos políticos lo que menos necesita es la capacidad técnica de su propietario: lo fundamental es la astucia y el duro trabajo 24 horas al día pensando más que en los proyectos intelectuales”.

A pesar de dichas declaraciones, Ochoa opina que Meade es inteligente y un hombre trabajador, por lo que si no se desespera y entiende con realismo su situación, podrá navegar a pesar del muy fuerte viento en contra.

Para finalizar el analista comentó que José Antonio Meade Kuribreña es un hombre bueno y talentoso.

“Le deseo éxito, pero le va a costar años y mucho trabajo alcanzarlo en su consultoría y, después, si se atreve, en su regreso a la política. Pero si trabaja sin descanso mejorará su vida en todos los aspectos”.