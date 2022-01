"Me tienen secuestrado": Del Río Virgen desde prisión en Veracruz

Dice sentirse secuestrado en el penal de Pancho Viejo

El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, José Manuel del Río Virgen aseguró que es inocente y que lo "Tienen secuestrado" al interior de la prisión de Pancho Viejo, Veracruz en donde esta detenido por su presunta participación en el asesinato de René Tovar Tovar, candidato a la Presidencia Municipal de Cazones de Herrera.

Fue el Senador Eduardo Ramírez Aguilar quién dio a conocer esta información ya que sostuvo comunicación con Del Río Virgen vía telefónica el lunes pasado. Fue en dicha llamada que le explicó que sólo recibe una comida al día y que comparte la celda de cuatro metros cuadrados con 27 personas más.

Recordemos que fue el pasado 22 de diciembre que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que José Manuel del Río, quién es operador político del Senador Ricardo Monreal habría sido detenido por asesinato en Veracruz, luego de esto se ha desatado una lluvia de declaraciones por parte de Movimiento Ciudadano, Monreal Ávila y más senadores que aseguran que es un preso político del Gobernador de Veracruz.

"Me tienen secuestrado": Del Río Virgen

Nos mantenemos firmes y en solidaridad con José Manuel del Río Virgen.



No lo dejaremos solo. pic.twitter.com/PBLBSjik4K — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) January 4, 2022

Las declaraciones de Eduardo Ramírez las cuales fueron difundidas a través de un video en su cuenta oficial de Twitter detallan todo lo que el también ex diputado, Del Río le platicó, "Me tienen secuestrado aquí en este espacio. He compartido la celda con más de 27 personas dentro. Me dan de comer solo una vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. Voy a resistir" le dijo al legislador.

El senador que por cierto es emanado de Morena al igual que Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz calificó el estado de anímico del imputado como "Muy echado para delante" e incluso con muy buen sentido del humor.

En este mismo sentido Del Río dijo, "Soy plenamente inocente, no tengo nada de qué arrepentirme. Se lo he dicho a mi familia, a mi esposa, a mis hijas y mis hijos", aseveró al mismo tiempo que dio a conocer que al principio de la detención pensó ser secuestrado.

"Al principio pensé que era un secuestro, después me di cuenta de que me llevaban a un reclusorio", finalizó.

¿Quién es José Manuel del Río Virgen?

Del Río Virgen hoy recluido en el penal de Pancho Viejo, Veracruz por presuntamente haber participado en el asesinato de una persona en aquel estado es un economista, político y académico mexicano que se encuentra en las filas del partido Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, ha generado fuertes lazos con diversos partidos, tal es el caso que actualmente trabajaba como operador de Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena.

Su caso por muchos legisladores ha sido tachado como una "venganza política" de parte del Gobernador de Veracruz, incluso la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) decidió atraer el caso para documentar posibles actos u omisiones de la Fiscalía de Veracruz en contra de José Manuel.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.