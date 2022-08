"Me resigne a morir", AMLO recuerda el infarto que sufrió en 2013

Durante su visita para supervisar el Plan de Salud IMSS – Bienestar, en el Estado de Tlaxcala, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó el sufrimiento que le causó el infarto al miocardio que casi acabó con su vida en el año 2013.

"Llegué a urgencias a las dos de la mañana y ese medicamento que tienen ahí, me lo aplicaron y abrió un poquito la arteria. Era tanto el dolor que tenía que llegue a resignarme porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor. Los que han tenido infartos saben de lo que estoy hablando", recordó.

Y continúo relatando que hace nueve años, fue de suma importancia que la unidad médica que visitó contara con todo lo necesario, pues luego de que el equipo de médicos y enfermeras que lo recibió en urgencias logró destapar la arteria que tenía totalmente tapada, pudo ser intervenido por un especialista, quien le salvó la vida.

"Les hablo de esto porque yo lo padecí y me salvé porque me atendieron a tiempo, se me cerró por completo la vena, la arteria. Afortunadamente se abrió un poco la arteria por esa intervención a tiempo y ya llegó el cardiólogo, el especialista, y ya me intervinieron, me hicieron cateterismo y me salvaron", precisó sobre aquel pasaje en su vida.

Buscará equipar al Estado de Tlaxcala

AMLO buscará equipar Tlaxcala

Durante su mensaje, utilizó su ejemplo para dar a conocer que buscará la forma de equipar al estado, con la creación de una unidad especializada en operaciones cardiológicas.

"Y buscar la forma, ya hicimos ese compromiso de que en Tlaxcala se tenga ya una unidad especializada para hacer operaciones. Lo que tiene que ver con cateterismo es una especialidad, lo que es la cardiología, el intervencionismo. Entonces tener eso aquí es importante y el poder hacer el cateterismo, que solamente hay en Puebla, pero no hay Tlaxcala. Tenemos que hacer ese compromiso de que el enfermo pueda salir de aquí, del municipio de Huamantla a Tlaxcala y tener ahí a los especialistas para salvarles la vida" externó López Obrador.

Darán seguimiento al programa bienestar

AMLO recuerda el infarto que sufrió en 2013

Por otro lado, AMLO aseguró que dará seguimiento puntual al programa IMSS-Bienestar, por lo que contemplará retomar el programa IMSS-Coplamar, ideado en 1979 bajo el sexenio de José López Portillo.

