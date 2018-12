"Me canso ganso" asegura AMLO presidente que la cuarta transformación del país ha iniciado

Con una dura crítica por la “ineficiencia” del modelo económico neoliberal y cuestionamientos a la reforma energética, impulsada por su predecesor, Enrique Peña Nieto ya envestido como presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigió un mensaje en el Congreso de la Nación, en donde también reconoció, de entrada el que Peña Nieto “no interviniera como otros en las elecciones”

Con frases como “me canso ganso”, que la corrupción se barrera como “se barren las escaleras”, AMLO presidente salpicó de folclorismo un discurso que duró más de una hora y cuarto luego de recibir la banda presidencial, el que también reiteró que todos los asuntos se van a consultar con los ciudadanos y se formará una comisión de la verdad para castigar abusos de autoridad e investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Lo anterior luego que fuera interrumpido por los legisladores del PAN cuando mencionara que en su mandato no habría persecución contra funcionarios o políticos, ya que a él tal como lo ha mencionado con anterioridad no lo mueve la venganza.

Tras reiterar su compromiso con la transparencia con la frase: “Al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”, AMLO presidente dijo que se transitará hacia una “verdadera democracia”, donde no haya lugar para los fraudes electorales.

“Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o el que utilice el presupuesto para favorecer candidatos o partidos irá a la cárcel sin derecho a fianza”, aseguró AMLO.

"Mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo", dijo el presidente mexicano ante los aplausos de decenas de asistentes al Congreso de la República de México para su juramentación.

En su discurso AMLO presidente enfatizó la austeridad que siempre ha asegurado que mantendrá durante su gobierno. “Nada material me interesa ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad y que solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, dijo AMLO.

“Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien”, aseguró.

“No tengo derecho a fallarles” dijo mientras los panistas colocaron una manta donde se podía leer un mensaje de rechazo con la llegada de Maduro (presidente de Venezuela), quien no estuvo en el evento.