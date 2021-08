Mauricio Toledo solicita licencia como diputado para evadir desafuero

El diputado federal por el PT, Mauricio Toledo, presentó este miércoles su solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo, justo antes de iniciar su proceso de desafuero.

El legislador evadió el debate de su caso en la tribuna de este miércoles con una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Suari Riancho, en la que pidió la licencia para interrumpir sus labores justo antes de que iniciara su proceso de desafuero en el Palacio Legislativo.

“La verdad siempre se impone ante autoridades imparciales”, expresó el diputado, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, en un tuit en el que dio a conocer que solicitó la licencia.

Mauricio Toledo pide un trato justo e imparcial

Misiva de Toledo a la Mesa Directiva.

En el oficio enviado a la mesa directiva, el petista y ex funcionario de la CDMX argumentó que su decisión se vio forzada debido a que las autoridades no le garantizan un trato justo e imparcial, aunque aseguró que es inocente y no teme enfrentar a la justicia.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, escribió Toledo en su misiva, fechada el 10 de agosto.

Su solicitud fue recibida este miércoles, minutos antes de que arrancara la sesión en la que la Cámara de Diputados se instalará en Jurado de Procedencia, para la discusión del desafuero aprobada por la Sección Instructora.

Mauricio Toledo acusaciones

Mauricio Toledo.

Como hemos reportado puntualmente en La Verdad Noticias, el diputado Mauricio Toledo tiene que ser sometido a un desafuero para que las autoridades puedan a su vez procesarlo por los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, ligados a una investigación que se remonta a cuando Toledo era delegado de Coyoacán y diputado local en la Ciudad de México.

En 2020, el Ministerio Público de la capital halló que el legislador posee tres inmuebles a su nombre, siendo uno ubicado en el pueblo de San Miguel Xicalco, en Tlalpan, el de mayor valor (23 millones 158 mil 746 pesos).

A raíz de un dictamen de contabilidad de todos los bienes a su nombre, se presume que de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018 Mauricio Toledo posiblemente incrementó su patrimonio durante el desempeño de sus funciones públicas.

