Mauricio Toledo escapó a Chile el 26 de julio, anuncia Fiscalía de la CDMX

El diputado Mauricio Toledo, investigado por corrupción y enriquecimiento ilícito, huyó de México el pasado 26 de julio cuando viajó a Chile, informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El anuncio corrió por cuenta del fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, quien estuvo presente ante el pleno de la Cámara de Diputados, que este miércoles discutiría el desafuero de Toledo.

“Según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile”, indicó Chong.

El funcionario hizo un llamado al legislador por el PT a que regrese a México y enfrente a las autoridades judiciales, afirmando que “un servidor público honesto no huye ni se esconde”.

Mauricio Toledo pide licencia como diputado

Toledo habría cometido actos de corrupción como funcionario de la CDMX.

Como reportamos más temprano en La Verdad Noticias, el legislador petista solicitó a la Cámara de Diputados su licencia por tiempo indefinido en el cargo.

A través de una misiva dirigida a la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri Riancho, Toledo argumentó que tomó la decisión debido a que no ve una actitud justa e imparcial por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, escribió Toledo en su misiva, que fue recibida este 11 de agosto.

Acusaciones contra Mauricio Toledo

¿De qué se acusa al legislador petista?

En 2020, el Ministerio Público de la capital halló que el legislador posee tres inmuebles a su nombre, siendo uno ubicado en el pueblo de San Miguel Xicalco, en Tlalpan, el de mayor valor (23 millones 158 mil 746 pesos).

A raíz de un dictamen de contabilidad de todos los bienes a su nombre, se presume que de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018 Mauricio Toledo posiblemente incrementó su patrimonio ilícitamente durante el desempeño de sus funciones públicas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.